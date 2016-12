Gigio Donnarumma / Video: para il rigore a Dybala e vince la Supercoppa 2016: la reazione. Per Buffon è "un predestinato" (Juventus-Milan)

VIDEO GIGIO DONNARUMMA, PARA IL RIGORE A DYBALA E VINCE LA SUPERCOPPA 2016: LA REAZIONE. PER BUFFON È "UN PREDESTINATO" (JUVENTUS-MILAN) - Emozione indescrivibile per Gianluigi Donnarrumma: fa fatica il portiere del Milan a commentare il primo trofeo della sua carriera, un successo che mancava da cinque anni al club rossonero e arrivato anche grazie alla parata sul rigore di Dybala. «Provo una gioia immensa, ancora non ci posso credere» ha dichiarato alla Rai dopo aver battuto la Juventus e aver messo le sue "manone" sulla Supercoppa. Una vittoria sorprendente per i differenti valori sulla carta, ma fortemente voluta: «Abbiamo giocato alla pari con loro, è stata una vittoria cercata e frutto del duro lavoro» ha precisato Donnarumma, che poi ha dedicato il trofeo al presidente Silvio Berlusconi. Del futuro di Donnarumma ha parlato Gianluigi Buffon, di cui il 17enne può essere l'erede: «Quello che si dice è vero, anche stasera è stato molto bravo in tutte le situazioni in cui è stato chiamato in causa. Ha un grandissimo avvenire» ha assicurato il portiere della Juventus. La vittoria della Supercoppa, dunque, rappresenta per Donnarumma il primo grande passo verso un futuro sempre più radioso.

