Milan News/ Bonaventura e Suso tra i migliori assistman rossoneri del 2016 (oggi 1 gennaio 2017)

MILAN NEWS, BONAVENTURA E SUSO, TRA I MIGLIORI ASSISTMAN ROSSONERI DEL 2016 (OGGI1 GENNAIO 2017) – il 2016 si è chiuso nei migliore dei modi per il Milan di Montella: tanti i successi che hanno fatto gioire i tifosi rossoneri non ultimi il titolo della Supercoppa Italiana, vinta appena prima di natale contro la Juventus. In attesa che il closing definisca la situazione societaria in casa Milan (e porti fondi necessari per il mercato), il tecnico Vincenzo Montella può comunque definirsi più che soddisfatto dei numeri e delle statistiche. Tra queste abbiamo voluto privilegiare i dati relativi agli assistman dell’anno solare 2016, dove spiccano senza ombra di dubbio due nomi, quello di Giacomo Bonaventura e di Suso. Lo spagnolo classe 1993 ha passato l’ultima parte della scorsa stagione di campionato lontano dai colori rossoneri, al Genoa, ma nonostante questo momento di stop, suso in appena 17 gare è riuscito a pareggiare il numero di Bonaventura. Entrambi i giocatori infatti sono a quota 7 assist e si dividono il titolo in casa Milan del miglior assistman. Da ricordare in maniera particolare, proprio l’assist messo a segno da suso per il compagno Bonaventura, che lo finalizzò in un bellissimo gol di testa nei tempi regolamentari della finale di Supercoppa contro la Juventus.

© Riproduzione Riservata.