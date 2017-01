MILAN/ Calciomercato news: che intrigo di mercato con Barcellona ed Everton!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TORMENTONE DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Continua il tormentone di calciomercato che lega il Milan a Gerard Deulofeu. Come ha riportato SkySport, l’esito atteso nella giornata di ieri è slittato probabilmente ad oggi, in ogni caso la trattativa tra i rossoneri e l’Everton prosegue. Le ultime notizie hanno aggiunto un particolare in più: come da accordi precedenti con il Barcellona, nel prossimo trasferimento di Deulofeu non potrà essere inserito un diritto né un obbligo di riscatto; questo perché, nel trasferimento dal Barça all’Everton, i catalani avevano già inserito una clausola di ricompera per il ventiduenne spagnolo.

In questo calciomercato, Deulofeu può quindi liberarsi in prestito secco oppure a titolo definitivo: il Milan, che ha già incassato il sì del giocatore, spera che questo fattore possa accelerare la trattativa. Insomma gli indizi a favore non mancano, nelle prossime ore potrebbero scaturire aggiornamenti decisivi sulla questione-Deulofeu.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS. – Aspettando i fondi provenienti dal closing del prossimo marzo con la nuova proprietà cinese del gruppo Sino Europe Sports, il Milan sta lavorando a fatica sul calciomercato invernale per migliorare il proprio organico. L'operazione rossonera più calda al momento riguarda Gerard Deulofeu, cresciuto nella cantera blaugrana e di proprietà dell'Everton, per il quale la squadra di Liverpool avrebbe già dato l'ok per la partenza. Tuttavia, l'affare sarebbe frenato dall'impossibilità dell'Everton di cedere il calciatore in prestito a causa dell'esistenza di una clausola di recompra pattuita dal Barcellona che obbliga appunto alla cessione a titolo definitivo di Deulofeu o al prestito secco. L'amministratore delegato Adriano Galliani ha commentato in questo modo gli sviluppi nella vicenda Deulofeu: "Risposta entro stasera? No no, stiamo ancora parlando.

Ci vuole tempo... Si negozia, si parla, si chiacchiera, si discute..." Sembra invece tramontata la pista che portava il centrocampista argentino Josè Sosa lontano dal Milan. Arrivato in estate dopo una lunga trattativa con il Besiktas ed ora cercato da Fenerbahce e club cinesi, Sosa rimarrà a Milanello ed al riguardo Galliani ha commentato: "No no non lo diamo Sosa, abbiamo deciso con l'allenatore che resta al Milan."

