MILAN/ Calciomercato news, Deulofeu: Galliani si fa fregare da Sabatini?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS. DEULOFEU SI ALLONTANA? - Doveva essere oggi il giorno chiave per Deulofeu al Milan. Tutti i rumors di calciomercato portavano in questa direzione, di una sostanziale fumata bianca, e pure i ghigni e le rassicurazioni di Galliani facevano ben sperare. In effetti a rischiarare il cielo ci aveva pensato il tecnico dell'Everton, Koeman, che aveva dato al suo attaccante il via libera per trovarsi un'altra sistemazione. Tutti davamo per scontato che questa sistemazione sarebbe stata il Milan ma in realtà intorno a Deulofeu si è scatenata una vera asta che oltre ai rossoneri, vede la Roma con l'ausilio di Walter Sabatini, e il Wolfsburg che al momento è la società che ha presentato l'offerta più alta. Il Milan aveva proposto nella giornata di ieri un prestito oneroso a 500 mila euro con un diritto di riscatto a 18 milioni. Le stesse cifre che due anni fa, sempre a gennaio, galliani offrì alla Roma per Destro e poi tutti sappiamo come andò a finire. La novità è che l'ex Barcellona non disdegna affatto la Bundesliga e qui si spiega la mancata risposta dell'Everton al Milan.

Il dialogo tra galliani e gli inglesi è assolutamente aperto, le possibilità sono ancora alte, sempre che le preferenze di Deulofeu rimangano immutate e portino a Milano. Entro domenica dovremmo avere una parola fine su questa trattaiva di calciomercato. Occhio perà alla Roma e soprattutto a Sabatini.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS. IDEA-GABBIADINI. – Il Milan, nonostante la mancanza di capitali da investire nell'immediato, sta lavorando in questo calciomercato invernale per migliorare il proprio organico. Se l'obiettivo numero uno è lo spagnolo Deulofeu dell'Everton, per giugno si potrebbe intavolare un'operazione riguardante Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli. Il giocatore azzurro non ha intenzione di proseguire la sua esperienza con i partenopei viste le tante difficoltà incontrate finora ma la volontà del suo club di non voler accettare meno di 25 milioni lascia pensare che rimarrà con mister Sarri fino al termine della stagione.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe tornare su Gabbiadini nel mese di giugno quando cioè l'operazione potrebbe andare in porto ma non è da escludere che su di lui torni pure qualche squadra estera, magari dalla Premier League, al momento non disponibile a pareggiare l'offerta richiesta.

