DONNARUMMA/ Video news: giura fedeltà prima di Milan-Napoli (ultime notizie oggi 21 gennaio 2017)

DONNARUMMA VIDEO NEWS, IL PORTIERE GIURA FEDELTÀ AL MILAN PRIMA DEL "DERBY" CONTRO IL NAPOLI. E MALDINI GLI FA GLI AUGURI... (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Big match questa sera a San Siro tra Milan e Napoli per la 21esima giornata di Serie A e occhi puntati su Gianluigi Donnarumma, il portiere rossonero che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter essere decisivo con le sue parate. I tifosi rossoneri sognano per lui un futuro da bandiera, magari alla Paolo Maldini. Ma cosa ne pensa il diretto interessato dal paragone? Colui che ha rappresentato i colori rossoneri a tutte le latitudini, intervistato da Top Calcio 24 in occasione del 32esimo anniversario con la maglia del Milan contro l'Udinese, ha spiegato:"Mi auguro che Donnarumma possa fare la mia stessa carriera e se lo augura anche lui". Non tutto, però, dipende dalle qualità fuori discussione di Gigio:"Dovrà però essere fortunato perché io ho avuto la fortuna di esordire in una squadra in cui c’era spazio per i giovani. Con Berlusconi ho avuto anche modo di giocare in una squadra molto competitiva".

DONNARUMMA VIDEO NEWS, IL PORTIERE GIURA FEDELTÀ AL MILAN PRIMA DEL "DERBY" CONTRO IL NAPOLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti annunciati di Milan-Napoli, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Il portierone rossonero, intervistato dal canale ufficiale Milan Tv, ha parlato della sfida contro il club partenopeo che per lui, nativo di Castellammare di Stabia, non può rappresentare una partita come tutte le altre:"È sempre emozionante, poi ci saranno i miei genitori allo stadio. Speriamo di fare una grande partita: vogliamo fare bene per il nostro pubblico e recuperare i punti persi per strada". Per Donnarumma quello contro il Napoli rappresenta una sorta di "derby" e lo stesso vale per i tifosi del Napoli, almeno stando all'accoglienza riservatagli dal pubblico del San Paolo all'andata: clicca qui per il video! E a proposito di pubblico, in attesa di capire se Mino Raiola accontenterà o meno quei tifosi che si augurano presto un rinnovo dell'estremo difensore del Milan, c'è da registrare l'ennesimo messaggio d'amore di Gigio nei confronti della squadra rossonera:"Sono orgoglioso di indossare questa maglia - dice -. Io cerco sempre di caricare i miei compagni quando siamo in campo proprio perché indossiamo una casacca importante e serve grande cattiveria per onorarla". Insomma, Donnarumma sembra felice al Milan: Mino Raiola ne terrà conto in sede di contrattazione?

