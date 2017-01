Fiorentina-Milan Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone A, 14^ giornata)

DIRETTA FIORENTINA-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 21 GENNAIO 2017, GIRONE A 14^ GIORNATA) - Fiorentina-Milan Primavera, diretta dall’arbitro Luca Candeo sabato 21 gennaio alle ore 14.30 sarà senza dubbio il big-match della quattordicesima giornata del girone A del Campionato Primavera. I viola nell'ultimo turno hanno operato il sorpasso nei confronti dell'Hellas Verona e si sono portati da soli in vetta alla graduatoria del Campionato Primavera. Decisiva la vittoria esterna sul campo del Brescia e la concomitante sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Napoli.

Di fronte ci sarà un avversario blasonato come il Milan, che nelle ultime uscite non ha vissuto un periodo di forma particolarmente smagliante. Tuttavia nell'ultima giornata i rossoneri hanno trionfato per 1-0 sul campo del Cesena, confermandosi al quinto posto in classifica, a soli cinque punti dalla capolista. L'obiettivo dichiarato per il Diavolo è approdare ai playoff di fine stagione e il quinto posto è l'ultimo disponibile per entrare in questa corsa, che potrebbe condurre alla vittoria dello Scudetto Primavera.

Conoscere le formazioni è il successivo passo nell'analisi pre-match, visto che i probabili schieramenti forniscono numerose informazioni sul possibile andamento della gara e sui risvolti che potrebbe prendere. La Fiorentina, allenata dal tecnico Federico Guidi, si schiererà con il modulo 4-3-3 e grosso modo riproporrà gli stessi undici che hanno battuto pochi giorni fa il Brescia in trasferta. L'estremo difensore titolare sarà Satalino, il promettente portiere diciassettenne.

A proteggerlo ci sarà una solida difesa a quattro composta dal terzino destro Mosti, dal primo difensore centrale polacco Chrzanowski, dal secondo difensore centrale e capitano Baroni e dal terzino sinistro Ranieri. A centrocampo i tifosi assisteranno alla performance del mediano di contenimento Valencic e dei suoi due body-guard, la mezzala destra Perez e la mezzala sinistra Diakhate. In attacco il tridente si comporrà con l'ala destra Trovato, l'ala sinistra Sottil e la punta centrale Mlakar. Il centravanti sloveno nel turno precedente ha realizzato due reti, risultando decisivo per la vittoria.

Il Milan si schiererà con un modulo a specchio, in modo tale che non ci sia superiorità numerica in nessuna zona del terreno di gioco. In porta ci sarà Plizzari, che coordinerà i movimenti del muro di difesa composta dai due terzini, a destra Bellanova e a sinistra Zucchetti, e dai due difensori centrali Iudica e Bellodi.

A centrocampo si prodigherà il mediano di rottura e creatore di gioco Torrasi, con a destra Gabbia e a sinistra Zanellato, le due mezzali che si proporranno con inserimenti profondi nel cuore dell'area di rigore. La formazione titolare si completerà con i tre attaccanti, che risponderanno ai nomi di Hamadi, schierato sulla fascia destra, Modic, schierato sulla fascia sinistra, e il capitano Vido, nello slot di punta centrale.

