MILAN/ Calciomercato news, "grana" Niang, si mette di traverso: non convocato con la Juve

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GRANA NIANG– In quest'ultima parte della sessione di calciomercato invernale, dopo aver abbracciato lo spagnolo Deulofeu dall'Everton, il Milan potrebbe effettuare un'altra operazione in uscita e in entrata. E' notizia di poche ore fa la mancata convocazione di Niang per la sfida di Coppa Iatlia di domani contro la Juventus. Dopo l'ultima apparizione "svogliata" contro il Napoli, Galliani ha deciso di mettere una parola fine e ha messo ufficialmente il giocatore sul mercato. Ed è ormai chiaro che il Genoa voglia riavere il francese Niang, già passato dai rossoblu un paio di anni fa, al punto da proporre uno scambio coi rossoneri inserendo l'argentino Lucas Ocampos nell'affare. Tuttavia, secondo quanto raccolto su Niang ci sarebbe stato un inserimento del Torino per volere dell'ex tecnico milanista Sinisa Mihajlovic ed il giocatore sarebbe maggiormente propenso ad accettare il Piemonte piuttosto che tornare in Liguria al momento. In ogni caso il Genoa non si dispera e pure di aggiudicarsi Niang garantirebbe al Milan una valida alternativa ad Ocampos, ovvero l'esterno serbo Darko Lazovic, più difensivo del compagno ma forse più in grado di mantenere l'equilibrio di squadra. Tra Lazovic e Ocampos per il Milan cambia poco: il vero e unico fattore discriminante è la volntà di Niang che vede il ritorno a Genova come un fallimento personale e preferirebbe un'altra avventura, tipo Torino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ROMAGNOLI 2022. – Il Milan del post closing di marzo dovrà dedicarsi a diverse situazioni interne per blindare i propri campioni e tutelarsi dall'eventuale assalto delle altre big in fase di calciomercato. Oltre alle questioni De Sciglio e Donnarumma, secondo quanto raccolto i rossoneri hanno intenzione di prolungare il contratto di Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 arrivato dalla Roma nel 2015 tra mille polemiche a causa dei 25 milioni di euro pagati ai giallorossi per il suo cartellino. Secondo le indiscrezioni, Romagnoli starebbe lentamente ripagando la fiducia del Milan con tante buone prestazioni spingendo la società a rinnovargli il contratto fino al 2022, in scadenza al momento nel giugno del 2020, andando a percepire ben 3 milioni di euro all'anno di ingaggio, cifra questa facilmente raggiungibile con il denaro di Sino Europe Sports.

