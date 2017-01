Donnarumma/ News, sarà lui il jolly di Juve-Milan di stasera? Marotta progetta il colpo di calciomercato (Coppa Italia 2017 oggi)

DONNARUMMA, NEWS: SARA’ LUI IL JOLLY CONTRO LA JUVE-MILAN DI STASERA? I SUOI NUMERI (COPPA ITALIA 2017, OGGI 25 GENNAIO) – In vista del match di Coppa Italia 2017 tra Juventus e Milan gli occhi di tutti i tifosi rossoneri (e non solo) sommo chiaramente puntati su di lui, Gianluigi Donnarumma, il portierissimo di Montella, euro della Supercoppa Italiana, che solo poche settimane fa lo ha visto protagonista della disfida a rigori proprio contro i bianconeri. I tifosi lo amano da tempo, e con lui in campo c’è sempre la scurezza di uno specchio ben difeso. I numeri dopo tutto danno ragione di tutto ciò: in tutta la sua carriera Donnarumma ha affrontato 7 rigori, parandone ben 4, più della metà: ben pochi sono i marcatori che sono riusciti a beffare il giovane portiere campano classe 1999, già da tempo ormai considerato come il “prossimo Buffon”. Oltra ai risultati a favore delle doti indiscutibili di Donnarumma vanno anche alcuni dati personali: on un’altezza di quasi due metri e un apertura braccia di 2 metri, il giovane estremo difensore del Milan oggi impegnato ancora una volta contro la Juventus riesce a coprire a spanne una zona ampia 5.45 metri di sola presenza fisica, tuffi esclusi.

DONNARUMMA, NEWS: SARA’ LUI IL JOLLY CONTRO LA JUVE-MILAN DI STASERA? I BIANCONERI PROGETTANO IL COLPO DI MERCATO (COPPA ITALIA 2017, OGGI 25 GENNAIO) – Tra i protagonisti più attesi del match tra Juventus e Milan atteso per questa era quale quarto di finale della Coppa Italia spicca senza dubbio il personaggio di Gianluigi Donnarumma, portiere della formazione di Montella, idolo dei tifosi rossoneri da tempo, e specialmente dopo che ai rigori della finalissima della Super Coppa Italia, ha regalato il titolo al suo Milan, battendo proprio al Juventus. Visto le indiscutibili doti non sorprende affatto che negli ultimi tempi proprio la Juventus abbia messo gli occhi sul giovane di Castellammare di stabia: d’altronde se è luo il “prossimo Buffon” quale occasione migliore che vederli indossare la stessa maglia come club?. Al momento il giocatore è ancora minorenne mai suoi interessi sono curati dal superagente Mino Raiola, da sempre in ottimi contatti con la dirigenza bianconeri. Le ultime indiscrezioni di mercato ci riferiscono che la Juventus starebbe preparando un piano per strappare Gigio dal Milan, magari approfittando del momentaneo “vuoto istituzionale” in casa Milan, dove ancora non è giunto a termine il processo di closing della cessione alla nuova dirigenza cinese. La proposta per il cartellino di Donnarumma però deve essere importante, forse 50-60 milioni di euro, con grande timore da parte dei tifosi del Milan.

