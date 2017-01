MILAN/ Calciomercato news, Ocampos, Niang, Giaccherini: che incastro tra Milan e Genoa!

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: NIANG-OCAMPOS-GIACCCHERINI - Adriano Galliani si dà alla pazza gioia sul calciomercato, propro pochi giorni prima di essere prepensionato dai cinesi del Milan, forse propio in occasione del Capodanno cinese. Intanto ha venduto praticamente Niang al Watford dei Pozzo in prestito oneroso a 750mila euro, con riscatto a 18 milioni, le stesse cifre pattuite per il prestito di Deulofeu dall'Everton, mossa da vero ragioniere! Ora bisogna correre ai ripari e sostituire anche Niang. Il nome di calciomercato in cima alla lista del Milan è quello di Ocampos del Genoa come confermato da Galliani stesso: "Mbaye Niang andrà al Watford con le visite mediche già fissate a Londra. Ocampos è la nostra prima scelta. Siamo d'accordo con Enrico Preziosi di risentirci tra qualche giorno. Il calciomercato è questa cosa qui e fatto di tante situazioni, è un fattore di incastri. Ocampos ci piace e sicuramente proveremo a prenderlo". Ocampos è un calciatore dotato di buona spinta e di grande intelligenza tattica. Il calciatore è arrivato in estate al Genoa dal Marsiglia, collezionando tredici presenze e mettendo a segno anche tre reti. Sarebbe perfetto per il calcio che sta giocando in questo momento il Milan di Vincenzo Montella. C'è da ottenere l'ok del Marsiglia che detiene ancora i diritti sul calciatore e soprattutto Preziosi dopo aver perso anche pavoletti deve trovare un sostituto. E qui potrebbe aiutarlo il Milan aiutandolo a prendere ddal napoli Emanuele Giaccherini. Visti i tanti affari di calciomercato tra Genoa e Napoli questa potrebbe essere una ipotesi percorribile: Giaccherini andrebbe a giocare titolare, come ha chiesto, e il Napoli che ha avuto richieste da molte squadre, Roma in testa, non andrebbe a rafforzare una diretta concorrente per la lotta al secondo posto. E sarebbero così tutti felici. Tra massimo 48 ore il puzzle di calciomercato dovrebbe completarsi.

