Milan/ Calciomercato News, Amabile: Keita vicino, Carvalho? bisogna aspettare i cinesi. De Sciglio ha richieste ma…(esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PARERE DI DAVIDE AMABILE (ESCLUSIVA) – Dopo l’arrivo di Deulofeu il calciomercato in casa Milan non sembra essere affatto terminato: la dirigenza rossonera, oltre a valutare nuove operazioni invernale getta già l’occhio alla prossima finestra estiva, dove con i soldi provenienti dalla cordata cinese potrà agire nel mercato con maggiore libertà. Tra i nomi caldi di mercato accostati recentemente a Milanello rientra senza dubbio quello di Keita, magari in arrivo a giugno: oltre al biancoceleste si parla anche di Lazovic dal Genoa e di Carvalho, ottimo talento portoghese cercato però anche dal Liverpool di Jurgen Klopp. Probabile addio invece per Zapata. Mentre continua a preoccupare la vicenda De Sciglio di cui si soppesa la permanenza in rossonero. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Davide Amabile: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Keita potrebbe arrivare dalla Lazio nel calciomercato di giugno? E' un acquisto possibile a fine stagione. Il Milan è in vantaggio sulle altre squadre anche se c'è tanta concorrenza per comprarlo. Keita del resto ha già manifestato diverse volte il desiderio di lasciare la Lazio. Non si trova più bene in questo ambiente, vorrebbe andare in una squadra dove c'è un progetto più importante.

Si parla tanto di un possibile interessamento per Lazovic dal Genoa, per lei l'operazione è possibile? Non credo che il Milan possa comprare Lazovic, non mi sembra giocatore ideale per la formazione rossonera. Magari potrebbe essere una riserva. Potrebbe rientrare in qualche scambio con la società rossonera al limite ma non credo possa arrivare.

Carvalho è invece un colpo di calciomercato possibile per i rossoneri? C'è anche il Liverpool su di lui, il Milan attualmente non ha la disponibilità economica per poterlo comprare. Bisognerà aspettare la cordata cinese, capire cosa sta succedendo veramente. Ormai è da tanto tempo che si parla del loro ingresso. Intanto la società rossonera potrà andare avanti a fare un mercato di buon livello.

Zapata invece partirà? Zapata ha avuto qualche problema fisico ultimamente, non è più nella gerarchia della rosa rossonera. Credo che non faccia più parte del progetto rossonero, dovrebbe partire, forse negli ultimi giorni di calciomercato.

Come si è evoluto il caso De Sciglio? De Sciglio ha tante richieste di calciomercato. Penso però che alla fine sia riconoscente al Milan, voglia rimanere in rossonero. Se dovesse partire non sarebbe per qualche altra squadra italiana.De Sciglio in quel caso andrebbe all'estero.

