Milan/ Calciomercato news: c'è ottimismo per Ocampos, Niang a Londra per la firma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: C'E' OTTIMISMO PER OCAMPOS (OGGI 26 GENNAIO 2017) - Il Milan ha intenzioni serie per Ocampos, giocatore del Genoa che doveva rientrare nello scambio di prestiti con Niang poi sfumato quando quest'ultimo ha scelto il Watford. Come riportano i rumors di calciomercato, l'attaccante argentino è stato richiesto espressamente da Vincenzo Montella, e Galliani ha già parlato con il presidente Preziosi che ha dato la sua disponibilità ma ha chiesto ai rossoneri di aspettare visto che il Genoa deve ancora trovare un degno sostituto. Entro domenica il Milan vuole la risposta definitiva, con Ocampos che dovrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Marsiglia ha dato già l'ok per il trasferimento visto che il Genoa manterrebbe comunque l'obbligo di riscatto fissato ad otto milioni di euro in caso di raggiungimento dei sette gol in stagione, quattordici milioni in caso di raggiungimento di quattordici gol in questa stagione di Serie A.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NIANG A LONDRA PER LA FIRMA (OGGI 26 GENNAIO 2017) -M'baye Niang ed il Watford, l'operazione di calciomercato è quasi conclusa e nelle prossime ore potrà arrivare l'ufficialità. Secondo quanto riportato il giocatore questa mattina è volato in Inghilterra, a Londra, per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club allenato da Walter Mazzarri. Gli agenti dell'attaccante francese, intanto, si trovano in queste ore nella sede del club per chiudere gli ultimi accordi relativo al prestito di Niang al Watford. Una volta arrivata la firma di Niang, allora i rossoneri potranno finalmente trattare ufficialmente con il Genoa per Ocampos che è sempre più vicino a Milano. Con il Genoa si sta trattando in queste ore, serve un sostituto in Liguria prima della cessione di Ocampos, per volere di Juric che di certo non vorrà terminare la stagione con un uomo in meno in attacco. Tutto dipenderà da Niang, non cambieranno gli accordi già presi con il Watford.

