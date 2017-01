MILAN/ Calciomercato News: Intesa per Ocampos, ora si aspetta l'Olympique Marsiglia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ACCORDO CON OCAMPOS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Per quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato il Milan si trova a rimpiazzare Niang, passato al Watford, con un nuovo attaccante esterno. Inizialmente si era parlato di un interesse del Genoa per il francese con i rossoblu ad inserire l'argentino Lucas Ocampos nello scambio ma, con Niang in Inghilterra, non è tramontato l'interesse rossonero nei confronti del classe 1994. Secondo quanto raccolto dalli rumors di calciomercato, per l'arrivo del ventiduenne Ocampos a Milanello l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani avrebbe già incontrato l'agente del giocatore trovando l'intesa ma, per completare l'operazione, manca la conferma da parte dell'Olympique Marsiglia, ora allenato dall'ex romanista Rudi Garcia. Ocampos è infatti arrivato al Genoa in prestito dal Marsiglia che continuerebbe ad essere il club titolare del suo cartellino in caso di trasferimento al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PASTORELLO SULLA CESSIONE DI NIANG. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Un po' a sorpresa, in queste ore di calciomercato il Milan ha ceduto l'attaccante francese M'Baye Niang al Watford con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intervistato, l'agente Fifa Federico Pastorello ha analizzato il trasferimento spiegando: "Ho vissuto la vicenda da vicino, perchè ho seguito per conto del Milan la trattativa con il Watford. Io credo che Niang abbia un po' pagato questo buon inizio e dopo, poco alla volta, il fatto che le sue prestazioni siano un po' svanite. Anche i gol, i rigori sbagliati. Probabilmente si era arrivati a un punto in cui lui aveva un po' perso fiducia in sè stesso, anche perchè lo stesso ambiente ne aveva persa in lui probabilmente. Cosa normalissima, perchè un allenatore deve fare le sue scelte in funzione di un risultato che deve essere il migliore possibile. Credo che questo cambio a Niang faccia molto bene, perchè ha delle qualità incredibili. Non sa neanche lui quanto sia forte. Essendo molto giovane può migliorare ancora molto. Con mister Mazzarri e una proprietà italiana penso che possa valorizzarlo. C'è un diritto di riscatto ambizioso a 18 milioni, però il giocatore sono convinto che potrà far vedere che vale anche di più."

