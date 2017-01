MILAN/ Calciomercato News: Derby con l'Inter per il giovane Barella del Cagliari

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DERBY PER BARELLA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Gli sforzi del Milan per questo finale di calciomercato si stanno concentrando sulla ricerca di un nuovo attaccante esterno per rimpiazzare Niang, passato al Watford, ma quella zona del campo non è l'unica in cui i rossoneri avrebbero bisogno di rinforzi. Il Milan necessita da tempo di maggiore qualità da aggiungere al proprio centrocampo e, in vista della sessione estiva, potrebbe scatenarsi un derby di mercato con l'Inter per un giovane talento, come spiegato da Calciomercato.com. Stiamo parlando di Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 di proprietà del Cagliari capace di giocare in tutte le zone centrali del campo, dal regista al trequartista. L'interesse milanista nei confronti di Barella si colloca appunto nella direzione di voler puntare sui giovani anche nel futuro, magari alternandolo al più giovane Manuel Locatelli che già quest'anno sta esordendo molto bene ed affiancandolo ai più esperti Kucka e Bonaventura, mentre quello dell'Inter sottolinea nuovamente la voglia di puntare sull'italianità.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NIANG FELICE DEL WATFORD. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – In quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato il Milan ha deciso di cedere M'Baye Niang al Watford. "Il Watford FC è felice di annunciare l'arrivo in squadra del giovane calciatore M'Baye Niang dal Milan" si legge sul comunicato ufficiale del club giallonero allenato dal manager Mazzarri e l'attaccante francese, intervistato da Sky Sport, si è espresso così riguardo alla nuova avventura: "Si, ho firmato col Watford e sono contento. Ho fatto visite tutta la giornata, è stata lunga ma è andato tutto bene. Sono Felice. La Premier League è un sogno, sono molto contento e tocca a me ora dimostrare ciò che so fare. Amore interrotto al Milan? Ringrazio la società e il mister che ha avuto tanta fiducia in me, è normale che io lo faccia. Grazie anche allo staff, a tutti. Ora ci siamo divisi, ma ho una nuova sfida alle porte e cercherò di fare bene. Comunque non si è rotto nulla con Montella, gli vorrò bene lo stesso ed è andata come è andata. Gli auguro il meglio, sta facendo grandi cose." Ora il Milan cerca un sostituto ed il nome caldo rimane quello di Ocampos del Genoa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TUTTO SU OCAMPOS, IL GENOA VUOLE IBARBO O PALLADINO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Il Milan va forte in queste ultime ore di calciomercato su Ocampos del Genoa. Offerto a Preziosi un prestito oneroso di 500 mila euro, ma il vero problema è che il Genoa deve trovare il sostituto in poche ore che ci separano dalla chiusura del calciomercato. Sono due le pedine gradite a Preziosi che possono fargli dimenticare Ocampos: Ibarbo o Palladino che difficilmente però il Crotone farà partire. C'è un terzo nome che veniva accostato propiro al Milan e che piacerebbe al Genoa ed è Giaccherii del Napoli. Ma se prima aveva aperto al passaggio di Emanuele Giaccherini al Milan o al Genoa in questa sessione di calciomercato ora pare che sia cambiato qualcosa e l'agente del ragazzo chiude tutto. Ecco le parole di Furio Valcareggi: "Il giocatore è ai titoli di coda col Napoli e vuole la cessione, ma tutto dipenderà dalla volontà del Napoli. la squadra che attualmente è interessata al giocatore è la Roma, ma vanno seguite anche le piste che portano al Torino e alla Fiorentina. Vanno escluse invece le ipotesi Milan e Genoa". Difficile capire le motivazioni del cambiamento di rotta in quanto appena ventiquattro ore prima lo stesso Valcareggi aveva sottolineato come avrebbe chiamato Adriano Galliani per proporgli il calciatore. Probabile che il Milan si sia ritirato dalla corsa perchè in testa al momento c'è solo il nome di Lucas Ocampos del Genoa e in alternativa quello di Darko Lazovic sempre del Grifone.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ELY E ODUAMADI AL PASSO D'ADDIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 GENNAIO 2017 – Il Milan sta lavorando sul calciomercato alla ricerca anche di diversi calciatori giovani da poter sistemare. Tra questi c'è Rodrigo Ely, difensore di belle speranze che la scorsa stagione con Sinisa Mihajlovic era partito titolare per poi perdere il posto dopo diversi momenti complicati. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il calciatore ora sia sul calciomercato e ora pronto a trovare un'altra sistemazione. In testa per il calciatore ci sono Eibar e Alaves con il Crotone che invece dovrebbe provare a prenderlo in prestito. Partirà anche Nnamdi Oduamadi che è praticamente cresciuto nel Milan, ma che ora è in prestito al HJK Helsinki in Finlandia. Pare che il calciatore potrebbe essere ceduto a titolo definitivo in Israele dove potrebbe iniziare una nuova carriera. Eppure il calciatore era considerato un potenziale fenomeno all'inizio della sua carriera, senza riuscire a sfruttare mai al cento per cento le occasioni che gli sono capitate.

