MILAN/ Calciomercato News. Lapadula al Marsiglia per liberare Ocampos: il diktat dei francesi!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MARSIGLIA SU LAPADULA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Per questa fase finale della finestra di calciomercato invernale il Milan sta provando ad aggiudicarsi l'argentino Lucas Ocampos, ora al Genoa ma di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Tuttavia, secondo la clamorosa indiscrezione de L'Equipe, i dirigenti del Marsiglia avrebbero preso l'occasione della trattiva per Ocampos per sondare il terreno per l'acquisto di Gianluca Lapadula, arrivato appena l'estate scorsa dal Pescara. Stando ai rumors, in attesa del via libera per l'argentino, la dirigenza sdella squadra ora allenata dall'ex romanista Rudi Garcia avrebbe addirittura già contattato Lapadula tramite il direttore sportivo Zubizarreta ed il costo del cartellino dell'ex capocannoniere dell'ultima Serie B sarebbe stato fissato a 20 milioni di euro, somma facilmente copribile vista la disponibilità economica dei transalpini, molto attenti al nostro campionato dopo aver prelevato Evra dalla Juventus.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COLOMBO SU DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – L'operazione principale effettuata dal Milan in questo gennaio di calciomercato fino a questo momento riguarda senza dubbio il prestito di Gerard Deulofeu dall'Everton. Il fantasista spagnolo è arrivato a titolo temporaneo per 750mila euro fino al termine della stagione esordendo già contro la Juventus in Coppa Italia e di lui ha parlato l'ex rossonero Angelo Colombo in esclusiva per MilanNews.it: "Contro la Juventus mi ha fatto un’impressione davvero ottima. L'avevo già visto giocare all'Everton, poi essendo scuola Barcellona è una garanzia. E' un grande giocatore, ha una grandissima velocità, mi ricorda un po' il primo Shevchenko. Poi si è presentato subito bene, ha avuto quell'occasione in pochi minuti. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, non dimentichiamolo. Io sono molto fiducioso."

