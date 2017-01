DIRETTA / Milan-Latina Primavera info streaming video e tv: risultato live. Si gioca! (oggi sabato 28 gennaio, girone A 15^ giornata)

DIRETTA MILAN-LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI 28 GENNAIO 2017, GIRONE A 15^ GIORNATA). IN CAMPO, SI GIOCA - Milan-Latina Primavera sta per cominciare, mancano infatti pochi minuti ormai al fischio d’inizio della partita valida per la quindicesima giornata del girone A del massimo campionato di calcio giovanile in Italia. Il Milan è reduce dal colpaccio di settimana scorsa sul campo della Fiorentina, un risultato di grande prestigio al quale però adesso bisognerà dare continuità, che è proprio ciò che sembra fare difetto al Milan Primavera nel corso di questa stagione che per i giovani rossoneri non è ancora del tutto decollata. Il Latina può essere un buon test, dal momento che nel campionato Primavera fra i rossoneri e i nerazzurri laziali (piccolo sentore di derby) ci sono solamente sei punti di differenza nella classifica del raggruppamento e quindi non sarà una partita così scontata. Allora adesso la parola passa al campo, perché Milan-Latina Primavera sta per avere inizio!

DIRETTA MILAN-LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 28 GENNAIO 2017, GIRONE A 15^ GIORNATA). LA CHIAVE - Milan-Latina Primavera si avvicina, andiamo dunque ad analizzare quella che potrebbe essere la possibile chiave tattica per la partita valida per la quindicesima giornata del girone A. Naturalmente saranno i rossoneri - in condizioni normali - a gestire il controllo della sfera per la maggior parte del tempo, mantenendo dalla propria anche la supremazia territoriale. Queste statistiche dovranno culminare con la ricerca costante della porta, visto che in alcuni casi la squadra ha peccato di poca incisività, perdendo magari partite dominate per non essere riuscita ad andare in gol. Il Latina d’altro canto dovrà essere lucido nelle situazioni più complicate e disputare una gara pressoché perfetta per uscire illeso da questa sfida. Probabilmente ai nerazzurri andrebbe bene anche un pareggio, però una vittoria avvicinerebbe in maniera netta il quinto posto.

DIRETTA MILAN-LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 28 GENNAIO 2017, GIRONE A 15^ GIORNATA) - Milan-Latina Primavera, diretta dall’arbitro Luca Detta oggi sabato 28 gennaio alle ore 13.00, è una partita valida per la 15esima giornata del campionato Primavera, anche noto con il nome Trofeo Giacinto Facchetti, nella quale il Milan under 19 ospiterà fra le mura amiche i pari età del Latina. I rossoneri non stanno andando come speravano all'inizio della stagione, ma comunque si trovano in zona playoff, obiettivo minimo per l'annata attualmente in corso. Nell'ultimo turno è arrivata un'importante vittoria sul campo della Fiorentina, che sicuramente servirà per alzare il morale della compagine allenata da Stefano Nava.

Contro il Latina invece il match d'andata era terminato con un roboante 2-5 per i diavoli, che sperano di ripetersi soprattutto dal punto di vista della prestazione. Il Latina insegue disperatamente il quinto posto, occupato proprio dal Milan, ma al momento è distante cinque punti. Ecco perché la sfida contro i rossoneri può essere considerata la chiave di volta della stagione. In caso di vittoria i pontini potrebbero rimettersi in carreggiata, viceversa saluterebbero definitivamente le speranze di giocarsi lo scudetto durante i playoff.



Il prossimo passo nell'analisi la partita è valutare quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto al centro sportivo Vismara. Il Milan, non ci sono dubbi, si affiderà al modulo 4-3-3, che nelle ultime giornate sembra essere diventato una garanzia, visto che si adatta perfettamente alle caratteristiche dei calciatori. L'estremo difensore titolare sarà Cavaliere, che collaborerà con i quattro difensori, il terzino destro Bellanova, il terzino sinistro Zucchetti e i due difensori centrali Iudica e Bellodi. Il reparto mediano vedrà posizionarsi al centro il metronomo Torrasi, affiancato sulla destra dalla mezzala e capitano El Hilali e sulla sinistra dall'altra mezzala Zanellato. Infine il tridente d'attacco dei rossoneri sarà composto sulla fascia sinistra da Hamadi, sulla fascia destra da Modic e al centro dalla punta Vido, autore di una splendida doppietta nell'ultimo turno vinto contro i rivali della Fiorentina.

Il Latina cercherà di rispondere con un modulo a specchio, il preferito del mister pontino Marco Ghirotto. In porta ci sarà Bortolameotti, che difenderà assieme ai due terzini Rizzi e Oberrauch e ai due difensori centrali Santovito e Celli. A centrocampo il mediano di contenimento risponderà al nome di Giardino, che prende il posto dello squalificato Colarieti. Le due mezzali invece saranno Barberini a destra e Megelaitis a sinistra. Il trio di attaccanti vedrà giocare Rodriguez sull'out destro, Varriale sull'out sinistro e Di Nardo al centro del reparto.

Milan-Latina Primavera, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 13.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

© Riproduzione Riservata.