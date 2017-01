MILAN/ Calciomercato News, 6 candidati per sostituire l'infortunato De Sciglio!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SOSTITUTI PER DE SCIGLIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – L'infortunio rimediato da Mattia De Sciglio ieri nella gara persa contro l'Udinese, e di cui si dovrebbe conoscere l'entità in giornata, potrebbe spingere il Milan alla ricerca di un nuovo terzino prima della chiusura del calciomercato. I rossoneri stavano già lavorando per il ruolo ma in vista della sessione estiva, quando cioè avrà maggior margine per trattare oltre a poter contare sul denaro dei cinesi di Sino Europe Sports da marzo. Per sostituire De Sciglio i profili più caldi in orbita Milan sono quelli dello svizzero Silvan Widmer dell'Udinese, Aleix Vidal del Barcellona, Antonio Barreca del Torino e il tanto chiacchierato Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. Non è però da escludere la soluzione interna per i rossoneri che potrebbero richiamare il classe 1997 Gian Filippo Felicioli dall'Ascoli o decidere di puntare finalmente su Leonel Vangioni, finora impiegato solamente in due occasioni per 19 minuti complessivi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PANUCCI DIFENDE DONNARUMMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Nelle ultime uscite con il Milan il giovane Gianluigi Donnarumma non si è dimostrato molto brillante alimentando le voci di calciomercato riguardanti un possibile addio in caso di mancato rinnovo del contratto, ora in scadenza al termine della prossima stagione ovvero nel 2018. Intervenuto durante i programmi di Premium Sport, l'ex rossonero Christian Panucci ha difeso l'estremo difensore diciassettenne: "Ci può stare analizzare un errore, ma parlare di una crisi o far piovere così tante critiche su un portiere come Donnarumma, sono esagerate. La cosa importante è che il Milan è in un momento della stagione fondamentale, dove deve reagire e deve essere una partita fondamentale."

