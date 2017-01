MILAN/ Calciomercato News: sondaggio per Praet, tentativo in extremis?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SONDAGGIO PER PRAET. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – L'infortunio rimediato da Giacomo Bonaventura nella gara di ieri in casa dell'Udinese sta spingendo il Milan a guardarsi intorno sul calciomercato in queste ultime ore della sessione. Preso Ocampos dal Marsiglia in prestito via Genoa, i rossoneri potrebbero ancora cercare di tutelarsi a centrocampo visto che il tecnico Vincenzo Montella aveva intenzione di spostare Bonaventura a metà campo. Stando alle indiscrezioni di calciomercato, prima di ultimare l'operazione Ocampos il Milan ha sondato il terreno con la Sampdoria per il trequartista belga Dennis Praet, capace di giocare pure da interno di centrocampo oltre che ala sinistra appunto. Tuttavia, il presidente della Sampdoria, club titolare del cartellino, Massimo Ferrero avrebbe già respinto al mittente le richieste di prestito ma se il Milan vorrà fare sul serio potrebbe esserci un'accelerata nel corso della giornata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RODRIGO ELY. ULTIMO GIORNO DI MERCATO OGGI – In questa finestra di calciomercato invernale il Milan ha cercato di effettuare diverse cessioni per sistemare la rosa. Diversi erano gli elementi in esubero, basti pensare a Luiz Adriano passato allo Spartak Mosca o Gabriel trasferitosi al Cagliari, ma uno che non ha ancora trovato una nuova squadra è il centrale brasiliano Rodrigo Ely. L'ex difensore dell'Avellino non è mai stato chiamato in causa dal tecnico Montella fino a questo punto della stagione dopo che lo scorso anno aveva fornito delle prestazioni poco convincenti agli ordini di Mihajlovic. In quest'ultima giornata di trattative Rodrigo Ely lascerà quasi sicuramente i rossoneri e le offerte pervenute riguardano in Italia il Crotone ed all'estero gli spagnoli dell'Alaves, dopo che l'Eibar si è defilato dalla corsa al giocatore nei giorni scorsi.

