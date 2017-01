MILAN/ Calciomercato news, Valigi: Idea Baselli, dubbio Thiago Silva, Lapadula-Bertolacci con un piede fuori... (esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MASSIMO VALIGI SULLE TRATTATIVE DI MERCATO DEL MILAN (ESCLUSIVA). Risvolti di calciomercato rossoneri col sogno quasi impossibile che Thiago Silva arrivi al Milan. Piace ai rossoneri anche Baselli, un giocatore che potrebbe arrivare nella sessione estiva del calciomercato. Ci sarà però anche molta concorrenza per il suo acquisto. E Gabbiadini, il Milan se l'è lasciato sfuggire nonostante i suoi problemi in chiave offensiva? Fino a Bertolacci, il suo futuro nella prossima stagione quale sarà, il suo rendimento finora non è stato esaltante. Lapadula nel calciomercato di giugno potrebbe diventare uno dei giocatori più richiesti della formazione di Montella. Cosa farà il Milan? Per rispondere a tutte queste domande di calciomercato sul Milan abbiamo sentito il procuratore Massimo Valigi. Ecco cosa ha detto in questa intervista a ilsussidiario.net.

Thiago Silva è un obiettivo di calciomercato impossibile? Penso proprio che non sia una priorità per il Milan acquistare Thiago, riportarlo in rossonero. Non è l'obiettivo principale per la formazione di Montella.

Baselli potrebbe arrivare dal Torino? E' un giocatore di notevole qualità, di notevole valore tecnico e potrebbe arrivare a giugno. Il Milan però troverebbe notevole concorrenza per acquistarlo, ci sono diverse squadre interessate a Baselli.

Bertolacci in uscita? Diciamo che al Milan Bertolacci non ha fatto grandi cose. Ha avuto anche un infortunio serio ma il suo rendimento è stato al di sotto delle attese. Una sua partenza quindi potrebbe andare bene anche al giocatore che potrebbe a giugno trovare un'altra squadra dove fare meglio.

Lei cederebbe Lapadula? No certamente, solo se arrivasse una grande offerta di calciomercato. Lapadula ha giocato molto bene, si è dimostrato un attaccante di grande valore, in fase realizzativa e per l'apporto che ha dato alla squadra. Se però arrivasse una grande offerta il Milan potrebbe giustamente essere tentato.

