Probabili formazioni/ Milan Genoa: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Milan Genoa: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti per la partita a San Siro della 9^ giornata di Serie A 2017-2018

21 ottobre 2017 Michela Colombo

Il Milan di Vincenzo Montella torna a San Siro per disputare contro il Genoa il match valido per la nona giornata del Campionato di Serie A, in programma domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.00. Nuovo banco di prova quindi per i rossoneri e specialmente per il loro tecnico, che dopo anche il pareggio ottenuto per 0-0 giovedì scorso in Europa League contro l’Aek Atene vede davvero in pericolo la propria permanenza in casa del Diavolo. Serve quindi non solo una vittoria e tre punti utili per la classifica ma soprattutto una prestazione convincente da parte di tutti per aprire un nuovo ciclo di risultati positivi. La sfida di domenica a San Siro però non si configura affatto semplice: i grifoni pur essendo 17^ in classifica tornano a Milano con in tasca la prima vittoria della stagione (occorsa sul Cagliari) e tanta voglia di tornare a stupire dopo tanti match sfortunati. Andiamo quindi a vedere come i due tecnici e le rispettive rose si sono preparate a questo match analizzando del dettaglio le probabili formazioni di Milan Genoa.

MILAN GENOA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE IL MATCH

La sfida tra Milan e Genoa, in programma per le ore 15.00 sarà visibile in diretta tv sia sul digitale che sul satellite: per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Mediaset Premium l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con diretta video streaming garantita tramite l’app Premium Play. Per coloro che invece sono abbonati alla tv pay per view di Sky. Il match sarà visibile al canale Sky Calcio 2 HD (numero 252), evento poi acquistabile singolarmente tramite il codice 408455: diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

LE SCELTE DI MONTELLA

Dopo il pareggio maturato contro l’Aek Atene, il Milan ha bisogno di conferme, dal campo come dal tabellone del risultato e con lui anche il suo tecnico Vincenzo Montella, che nonostante le critiche, continuerà imperterrito anche in questa occasione a puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza per la sua probabile formazione. Partendo dal reparto arretrato ricordiamo che Gigio Donnarumma sarà come al solito tra i pali e rispetto all’11 visto in campo giovedì per l’Europa League il tecnico dovrebbe confermare Bonucci al centro e Musacchio, mentre Romagnoli riprenderà il suo posto occupato qualche giorno fa da Rodriguez. Le cose però si fanno molto più difficili per il centrocampo, la zona dove Montella ha apportato parecchi cambiamenti negli ultimi mesi e dove è difficile individuare uno schieramento "ufficiale” benchè ormai siamo già al decimo turno del campionato di Serie A. L’ipotesi già accreditata per i rossoneri prevede che Biglia riprendi il suo posto in cabina di regia con Kessie e Bonaventura al suoi lati e Rodriguez e Borini usati come esterni sulle fasce. Pochi a confronto i dubbi in attacco: le due maglie da titolari dovrebbero essere date a Andre Silva e Kalinic, ma se il croato non dovesse essersi ancora ripreso completamente dal guai muscolari che lo sta tenendo da tempo in panchina, ecco pronti Cutrone e Suso.

GLI 11 DI JURIC

Per il match contro il Milan Juric dovrebbe ritrovare il grande ex Gianluca Lapadula: l’ex rossonero comunque difficilmente entrerà in campo fin dal primo minuto, per far parte del modulo a due punte d’attacco dei grifoni. Anche per la compagine ligure infatti viene confermato il 3-5-2 che nel reparto offensivo dovrebbe vedere una tra Lapadula e Galabinov assieme a Taarabt, confermato titolare anche in virtù del suo status di ex. Procedendo a ritroso nella probabile formazione del Genoa vediamo che per questo incontro così importante Veloso si riprenderà la cabina di regia con Rigoni e Bertolacci (altro ex del match) al suo fianco e Laxalt e Rosi a disposizione sull’esterno. Modulo confermatissimo invece in difesa, con chiaramente Capitan Perin tra i pali: lo schieramento a tre prevederà Rossettini al centro Zukanovic e Izzo sull’esterno. Poche quindi le incertezze per il tecnico dei liguri, che pure potrebbe ritrovare per questo incontro anche Centurion.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Milan (3-5-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Andrè Silva, Kalinic. All Montella

Genoa (3-5-2): Perin; Zukanovic, Rossettini, Izzo; Laxalt, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Rosi; Galabinov, Taarabt. All Juric.

