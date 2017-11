Probabili formazioni/ Aek Atene Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Aek Atene Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti in campo per il match del 4^ turno di Europa League.

01 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Aek Atene Milan (LaPresse)

Il Milan di Vincenzo Montella torna protagonista sul continente per incontrare in terra greca l’Aek Atene nella quarta giornata del girone D di Europa League: fischio d’inizio atteso per le ore 19.00 allo Spiros Louis di Atene. La compagine rossonera approda al campo della formazione di Jimenez con l’obbligo di vincere e convincere sul tabellone come sull’erba: la posta in palio infatti rimane altissima e la necessità di rimediare al clamoroso 0-0 realizzato a San Siro è pressante. In gioco infatti non vi è solo la conservazione della prima posizione nella classifica del gruppo D, ma anche la sopravvivenza sulla panchina del diavolo di Vincenzo Montella, oltre che un’importante rassicurazione per i tifosi della bontà del progetto rossonero. Per questo appuntamento però il tecnico rossonero dovrà ancora una volta fare a meno di alcuni elementi di peso come Calabria e Bonaventura, mentre la compagine greca scenderà campo a ranghi completi, fatta chiara esclusione per il capitano Mantalos, vittima della rottura del legamento crociato solo pochi giorni fa. Andiamo ora a vedere come i due allenatori e le rispettive squadre si sono preparati a questo incontro, andando ad analizzare in maniera approfondita le probabili formazioni di Aek Atene-Milan.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la partita di Europa League tra Aek Atene e Milan sarà visibile in diretta tv, esclusivamente sulla tv pay-per-view di Sky che detiene i diritti per l’Italia del secondo torneo per club sul continente. Appuntamento quindi alle ore 19.00 sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201), Sky Calcio 1 HD (numero 251) e Sky Calcio 4 HD (numero 254): ricordiamo che poi il singolo evento è acquistabile con il codice 408171. Segnaliamo inoltre la possibilità per tutti gli appassionati di assistere al match in programma ad Atene anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MILAN

GLI 11 DI JIMENEZ

Per il match di ritorno contro il Milan, il tecnico dell’Aek Atene, perde uno dei punti di riferimento del suo 11 ovvero il capitano Petros Mantalos, che appena pochi giorni fa ha subito la rottura del legamento crociato. In ogni caso il tecnico spagnolo dovrebbe fare alcune modifiche importanti rispetto alla formazione vista in campo nella partita di andata: appare infatti più probabile uno schieramento sul 4-2-3-1 iper offensivo e adatto per gli obbiettivi della formazione greca. Tante comunque le conferme in campo stasera a partire dal portiere: tra i pali appare confermassimo Anestis, mentre di fronte al numero 1 greco vedremo la coppia Lampropoulos e Cosic, con Bakakis e Heider Lopez sulle fasce. Nella mediana, l’assenza del capitano impone una piccola correzione: Simoes e Galanopulos staranno di fronte al reparto arretrato mentre sulla trequarti vedremo Araujo, con Lazaros e Klonaridis all’esterno. Per la maglia titolare d’attacco vediamo in ballottaggio Livaja e Christodouopuolos, ma il primo dovrebbe infine venir preferito da Jimenez.

LE SCELTE DI MONTELLA

In campo ad Atene il Milan di Montella potrebbe davvero giocarsi il tutto per tutto: il tecnico rossonero non può sbagliare in questo che è considerato lo scontro diretto per il vertice della graduatoria del girone D, visto che ne varrebbe persino della propria panchina. Con il ricordo del pareggio per 0-0 rimediato all’andata di fronte al pubblico di casa, il tecnico rossonero dovrebbe optare per il 4-2-3-1, che terrà il conto con un piccolo ma necessario turnover e di qualche elemento non al top della condizione dopo l’ennesima presenza da titolare. Fatti gli opportuni calcoli, ipotizziamo quindi un terzetto titolare in difesa di fronte a Gigio Donanrumma formato da capitan Bonucci (che torna in campo dopo due turni di squalifica in Serie A), con Romagnoli e Musacchio sull’esterno, quest'ultimo dato comunque in ballottaggio con Zapata, titolare sabato scorso. Per la mediana , ecco che le soluzioni diventano appena più numerose: Montolivo dovrebbe tornare in cabina di regia, visti i dolori accusati da Biglia in questi giorni, mentre al suo fianco si giocano la maglia da titolare Locatelli e Kessie: confermati invece sulle fasce Abate e Borini. In avanti la posizione di trequartista dovrebbe essere occupata da Calhanoglu, mentre davanti dovremo vedere in attacco un tandem giovane formato da Andrè Silva e Patrick Cutrone, con Kalinic possibile innesto nella ripresa su richiesta.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MILAN: IL TABELLINO

Aek Atene (4-2-3-1): Anestis; Bakakis, Lampropoulos, Cosic, Helder Lopes; Simoes, Galanopoulos; Lazaros, Araujo, Klonaridis; Livaja. All. Jimenez. Panchina: Tsintotas, Giannoutsos, Ajdarevic, Johansson, Vranjes, Bakasetas, Christodoulopoulos.

Milan (3-4-1-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Locatelli, Montolivo, Borini; Çalhanoglu; A. Silva, Cutrone. All: Montella. Panchina: Storari, Ricardo Rodriguez, Paletta, Zapata, Suso, Kessie, Kalinic

