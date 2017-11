Pronostico Milan Austria Vienna/ Il punto di Giovanni Lodetti (esclusiva)

Pronostico Milan Austria Vienna: intervista esclusiva all'ex giocatore Giovanni Lodetti sulla partita in programma oggi a San Siro per l'Europa League.

23 novembre 2017 Redazione

Pronostico Milan Austria Vienna (LaPresse)

Si accenderà questa sera a San Siro alle ore 21.05 la partita di Europa League tra Milan e Austria Vienna: la compagine rossonera è attesa quindi di fronte al pubblico di casa per mettere a segno la zampata decisiva sulla qualificazione agli ottavi. Mancano infatti ben pochi punti al club di Montella per assicurarsi un posto nella prossima fase e ricordando bene la vittoria per 5-1 realizzata all’andata, si respira un certo ottimismo a Milanello. Va però detto che la partita di questa sera non si annuncia banale e i rossoneri dovranno essere bravi a non concedere troppo spazio alla formazione di Fink. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex giocatore rossonero Giovanni Lodetti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Non dovrebbero esserci problemi contro una squadra già battuta all'andata a Vienna per 5 -1. Il Milan dovrebbe vincere agevolmente quest'incontro.

Che Milan ha visto a Napoli? Un Milan che ha cercato di rispondere alla superiorità tecnica del Napoli ma poi ha subito la pressione, la forza della squadra di Sarri e ha perso.

Rodriguez potrebbe essere della partita? Non lo so chi sceglierà Montella chi farà giocare. Rodriguez è un buon calciatore ma allora perchè non farlo giocare col Napoli, non metterlo in campo in quell'incontro?

Locatelli nell'undici rossonero? Anche qui deciderà Montella, di certo Locatelli è giovane e avrà tutto il tempo per poter fare una carriera importante e dimostrare tutto il suo valore.

Si aspetta un Milan aggressivo, grintoso, pronto a buttarsi tutto in attacco? Spero che sia innanzitutto un Milan che sappia giocare bene, dimostrare di essere una buona squadra, cogliendo questo successo con l'Austria Vienna.

L'Europa League potrebbe salvare la stagione del Milan? Intanto bisognerà vincerla, poi il Milan dovrà cercare di far bene in campionato. Dovrà dimostrare di essere una squadra valida anche in Italia.

Che partita si aspetta dall'Austria Vienna? L'Austria Vienna non avrà niente da perdere, farà la sua partita. Il Milan ormai dovrebbe aver raggiunto la qualificazione. Non sarà un incontro decisivo per il passaggio del turno della formazione di Montella.

Quali pericoli potrebbe dare la formazione austriaca a quella rossonera? Credo che l'Austria Vienna non dovrebbe dare nessun problema al Milan, soprattutto dopo il 5-1 dell'andata a suo sfavore con la squadra di Montella.

Il suo pronostico su quest'incontro. Naturalmente vedo un successo del Milan che dovrebbe imporsi in questa partita.

(Franco Vittadini)

