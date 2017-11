Presentazione Gattuso/ Nuovo allenatore Milan, streaming video e diretta tv: la conferenza stampa

Presentazione Gattuso in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del nuovo allenatore del Milan che succede a Vincenzo Montella e guiderà la prima squadra dei rossoneri

28 novembre 2017 Claudio Franceschini

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Milan (Foto LaPresse)

Alle ore 13:30 di martedì 28 novembre, in diretta dal Centro Sportivo di Milanello, Rino Gattuso affronterà la prima conferenza stampa come allenatore del Milan. Alla fine l’esonero di Vincenzo Montella è arrivato: al tecnico di Pomigliano d’Arco è stato fatale il pareggio casalingo contro il Torino, secondo 0-0 interno di una stagione che non è mai decollata nonostante le premesse. La società ha deciso di cambiare prima che le cose potessero peggiorare: Gattuso diventa dunque il nuovo allenatore del Milan, prendendo in mano una squadra che occupa la settima posizione in classifica (dopo 14 giornate ha raccolto 20 punti) e che si trova a -6 dal sesto posto che porta in Europa League, a -11 dalla quarta posizione (playoff per entrare in Champions League) e -18 dalla vetta occupata dal Napoli. Il tutto a fine novembre: possibile che il cambio sia arrivato anche in virtù dell’incertezza (possiamo chiamarla così) che aleggia in casa rossonera a seguito del passaggio di proprietà, e che non può lasciare tranquilli se le voci emerse negli ultimi tempi hanno un minimo di fondamento (non tanto quelle sulla figura di Yonghong Li, quanto quelle sul piano di bilancio che sarebbe stato rifiutato dalla UEFA). Gattuso entra in corsa con l’obiettivo di portare il Milan in Europa, e a questo punto di condurlo verso la vittoria dell’Europa League: al momento sembra rappresentare una figura di traghettatore da qui al termine della stagione, ma per lui parleranno i risultati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

La conferenza stampa di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore del Milan sarà trasmessa in diretta tv su Milan Channel: trovate la tv tematica al canale 230 del bouquet satellitare di Sky. In assenza di un televisore sarà possibile avvalersi anche del servizio Sky Go, applicazione che si può attivare per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. Previsti anche alcuni collegamenti su Sky Sport 24 (canale 200) con approfondimenti in studio.

LA SCHEDA DI RINO GATTUSO

Gattuso arriva dal Milan Primavera, dove si era rilanciato dopo i due anni di Pisa; uomo di forte stampo rossonero, perchè ha giocato 13 stagioni con questa maglia e raccolto 468 presenze con dieci trofei (tra cui due Champions League e due scudetti oltre al Mondiale per Club). Come allenatore ha iniziato in Svizzera, nel Sion dove giocava: subito un esonero e l’avventura con il Palermo, dove la falsa partenza in una Serie B ha portato al secondo licenziamento in poco tempo. Le seguenti avventure di Gattuso in panchina sono state sfortunate: sia con l’OFI Creta che con il Pisa ha trovato situazioni societarie difficili, ma in Toscana ha comunque centrato una promozione in Serie B e poi ha resistito finchè ha potuto all’ambiente sotto pressione e instabile, chiudendo con la retrocessione (in Grecia si era dimesso dopo quattro vittorie e altrettante sconfitte, i tifosi lo avevano convinto a restare ma poco più di due mesi più tardi, con soli 5 punti in otto partite, ha deciso comunque di andarsene). Ripartito dal Milan Primavera - scelta simile a quella di Filippo Inzaghi che però aveva iniziato da qui - ha perso le prime due partite ma poi ne ha vinte sei delle seguenti otto, raggiungendo il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Atalanta; in Coppa Italia di categoria ha portato i rossoneri agli ottavi di finale. Il suo ruolo sarà ora preso da Alessandro Lupi, che lo scorso giugno ha vinto lo scudetto con gli Allievi.

