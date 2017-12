Probabili formazioni/ Milan Bologna: quote e le ultime novità live (Serie A 16^ giornata)

10 dicembre 2017

10 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Bologna (LaPresse)

Il big match serale di questa domenica 10 dicembre 2017 sarà la sfida attesa a San Siro tra Milan e Bologna alle ore 20.45, valida ovviamente nella 16^ giornata del Campionato della Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso è pronta a scendere in campo di fronte al difficile pubblico di San Siro e questa sera per i rossoneri la sconfitta o il pareggio paiono non essere un’opzione valida: il pubblico come lo spogliatoio e la dirigenza abbisognano di forti risposte dopo gli ultimi deludenti risultato. Di contro però ecco il Bologna di Donadoni, che dopo il pari realizzato nella giornata precedente con il Cagliari ha voglia di ritornare a realizzare ampi successi. In ogni caso la partita di questa sera si annuncia di particolare importanza: andiamo quindi a vedere come i due tecnici si sono presentati a questo incontro andando a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Bologna.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Benché i rossoneri per il momento non stanno vivendo un grande momento il pronostico stilato alla viglia dalla snai arride proprio ai padroni di casa di San Siro. Nell’1x2 ecco infatti che il successo del Milan è stato dato a 1.55, mentre l’affermazione del Bologna è stata valutata a 6.50: per il pareggio ecco poi la quota di 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LA RIVOLUZIONE DI GATTUSO

Secondo voci di corridoio appare assai probabile che per questo particolare banco di prova il nuovo allenatore Rino Gattuso voglia rivoluzionare la formazione rossonera: abbandonati gli esperimenti tattici di ispirazione montelliana, ecco che il Milan tornerà sul 4-3-3 che ben conosce e che lo ha portato lontano nella precedente stagione di Campionato. Ecco quindi che di fronte a il solito Gigio Donnarumma Bonucci si accentrerà e si troverà in coppia con Musacchio: all’esterno ecco invece Abate e Ricardo Rodriguez, con Romagnoli in tribuna per decisione del giudice sportivo. Per la mediana ecco quindi che l’ex capitano Riccardo Montolivo occuperò la cabina di regia con Kessie e Bonventura. Calhanoglu è ancora out quindi in attacco ecco che si troverà Kalinic prima punta con Borini e Suso a supporto del croato.

LE CERTEZZE DI DONADONI

Se per questo incontro a San Siro Gattuso potrebbe davvero tentare la rivoluzione tattica, ecco che invece non si attendono particolari sorprese per la probabile formazione del Bologna, che Donadoni schiererà secondo il solito 4-3-3. Facendo i conti con lo stato di forma dei suoi, l’allenatore rossoblu dovrebbe mettere in campo di fronte al solito Mirante tra i pali, il duo centrale De Maio e Maietta con il primo però in dubbio con Helander: per le fasce esterne ecco invece Mbaye e Masina, questo però messo in dubbio a favore del rientrante Torosidis. Per la mediana invece la certezza si chiama Pulgar: con lui ecco poi Donsah e Taider chiamati a fare da mezz’ali. Per l’attacco ecco altre tre grandi certezze per Donadoni: Destro farà da prima punta mentre Verdi e Palacio giocheranno sull’esterno.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma, 20 Abate, 19 Bonucci, 22 Musacchio, 68 R. Rodriguez, 79 Kessie, 19 Montolivo, 5 Bonaventura, 11 Borini, 7 Kalinic, 8 Suso. All. Gattuso

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante, 25 Masina, 20 Maietta, 6 De Maio, 15 Mbaye; 77 Donsah, 5 Pulgar, 8 Taider, 24 Palacio, 10 Destro, 9 Verdi. All. Donadoni.

