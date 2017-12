Probabili formazioni/ Milan Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Coppa Italia, ottavi)

Probabili formazioni Milan Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo a San Siro per la Coppa italia. Quali le scelte di Gattuso?

12 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Verona (LaPresse)

E’ prevista per domani 13 dicembre 2017 la partita tra Milan e Verona, primo banco di prova per la compagine rossonera per la Coppa Italia: il match atteso per gli ottavi di finale è atteso alle ore 20.45 a San Siro. Dopo il campionato, l’Europa e lo stadio di casa ecco un nuovo battesimo di fuoco per il nuovo tecnico del diavolo Gennaro Gattuso: anche qui l’obbiettivo sarà quello di incamerare una bella vittoria, utile specialmente per fare morale. Nello stesso tempo però Ringhio dovrà fare molta attenzione a delineare nella propria probabile formazione, per ottenere il giusto compromesso tra prestazione e possibilità di vedere all’opera giocatore ancora non notissimi. Dall’altra parte in fondo Pecchia il suo Verona giocheranno con la consapevolezza di poter mettere davvero in crisi il Milan, anche concedendo spazio a chi non ha tanti minuti nelle gambe. Andiamo quindi a vedere come si sono preparati i due tecnici e le relative squadre a questo incontro per la Coppa Italia, andando a analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Verona.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Verona attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Rai 1, con diretta streaming video assicurata tramite il servizio gratuito Raiplay.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GATTUSO

Appare senza dubbio complicato individuare quali saranno le scelte di Gennaro Gattuso per la probabile formazione di Milan Verona: conosciamo ancora poco le propensioni del tecnico inoltre bisognerà capire se Ringhio opterà per dare maggior spazio ai titolari (motivato dalla voglia di fare un grande risultato) oppure far spazio a seconde linee (con lo scopo anche di vedere all’opera giocatori ancora poco conosciuti). Volendo ottenere un buon compromesso possiamo ipotizzare chl l’allenatore del Milan non farà a meno del 4-3-3 come scelta tecnica, con alcune conferme rispetto all’ultima match di campionato. Tra i pali però ecco Storari, con di fronte a sè il duo di centrali Zapata e Romagnoli (questo squalificato in Serie A), con Abate e Antonelli sulle corsie. Qualche conferma a centrocampo: Montolivo farà il doppio turno (Biglia è ancora out per infortunio e Locatelli è squalificato) e a fianco dell’ex capitano dovremmo rivedere Calhanoglu che con Zanellato faranno da mezz’ali. Qualche sorpresa nell’attacco a tre (che risulta peraltro abbastanza nuovo come impostazione): Cutrone farà da prima punta con Andrè Silva e Borini al suo fianco.

GLI 11 DI PECCHIA

Improntate a un certo naturale turnover invece le scelte di Fabio Pecchia per la probabile fonazione del Verona: in ogni caso rimane confermato il solito 4-4-2. La prima novità arriva dalla porta: qui dovremmo rivedere Silvestre e davanti a lui ecco la coppia di centrali Ferrari e Heurtaux, con invece Bearzotti e Felicioli che quindi daranno il cambio a Fares e Caceres. Solito equilibrio tra turnover e conferme anche per la mediana: al centro troveremo ancora Buchel per la cabina di regia ma domani in coppia con Fossati. Sull’esterno dovrebbero agire per la compagine gialloblu Romulo e Calvano, che aveva già sostituito Verde sul finale del match contro la Spal. Turnover anche in attacco ovviamente, dove dovremmo rivedere il duo già protagonista nel precedente turno della Coppa Italia contro il Chievo, ovvero Bessa e Lee.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 30 Storari; 20 Abate, 17 Zapata, 13 Romagnoli, 31 Antonelli; 45 Zanellato, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu; 11 Borini, 63 Cutrone, 9 André Silva. All. Gattuso

VERONA (4-4-2): 17 Silvestri; 37 Bearzotti, 28 Ferrari, 75 Heurtaux, 97 Felicioli; 2 Romulo, 8 Fossati, 77 Buchel, 23 Calvano; 21 Lee, 24 Bessa All. Pecchia

