Closing Milan/ News, cessione nei primi giorni di marzo: convocati i soci (Ultime notizie, oggi 15 febbraio 2017)

CLOSING MILAN NEWS: LA CESSIONE SI FA A INIZIO MARZO (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) – Closing Milan, ormai ci siamo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: tra 1 e 3 marzo avverrà finalmente il passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e la cordata cinese che fa capo a Sino-Europe Sports. Sono stati ufficialmente convocate le assemblee dei soci e in questi giorni si definirà tutto. Yonghong Li è pronto ad arrivare in Italia per porre la firma sul definitivo contratto, e acquisirà così il 99,93% delle quote rossonere. SI vociferava che la cordata cinese non fosse del tutto convinta e avesse dato garanzie di acquisire soltanto un 80% della società; il 20% del Milan dunque sarebbe rimasto in mano a Fininvest. Così non è: queste indiscrezioni sono già state smentite. Un ulteriore indizio, come riporta sempre la Gazzetta, che la firma si sta avvicinando è dato dalla presenza di Marco Fassone ad Arcore: sarà lui il futuro amministratore delegato rossonero e si è incontrato con quello che ormai è l’ex presidente del Milan. Dunque tutto stabilito, anche se la definitività non possiamo ancora darla. Sono tanti, troppi i rinvii che finora abbiamo vissuto per avere la certezza, a oggi 15 febbraio, della firma nei primi giorni di marzo.

CLOSING MILAN NEWS: TAPPE E RINVII DELLA FIRMA (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - A dicembre sembrava tutto fatto: i cinesi che sbarcano in Italia, l’incontro per la firma. Invece, nulla di fatto e la data del closing slittò all’inizio del 2017. A dire il vero la cessione del Milan nelle mani della cordata è argomento che prosegue ormai da anni. Inizialmente fu Mr. Bee, il fantomatico imprenditore thailandese; un personaggio che però si defilò quasi subito, per poi tornare argomento di discussione quando la cessione tardava, e c’era l’ipotesi che anche lui potesse realmente essere interessato. Tanti dubbi e punti di domanda sull’identità dei cinesi; sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo già nell’aprile 2016, ma Silvio Berlusconi aveva qualche remora e chiedeva garanzie. Un primo contratto è stato firmato nel corso dell’estate; al Milan sono stati consegnati 100 milioni di euro come “caparra”, con questi soldi la società ha imbastito un calciomercato che ha consentito di migliorare una squadra lo scorso anno rimasta ancora fuori dall’Europa. Adesso si spera: guardando dall’altra parte del Naviglio si vede un’Inter che, oltre a chiudere la cessione a Suning in tempi davvero brevi, ha già aperto a progetti ambiziosi. Anche il Milan vuole arrivare a questo, ma prima ci deve essere la firma.

