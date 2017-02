Closing Milan/ News, il mistero della clausola di gradimento: perchè i cinesi non la vogliono? (Ultime notizie, oggi 16 febbraio 2017)

CLOSING MILAN NEWS: IL MISTERO SULLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO - Si avvicina la data del closing: il Milan sta per passare di mano, secondo le ultime indiscrezioni la firma avverrà tra 1 e 3 marzo e dunque si tratta di attendere due settimane. Tuttavia negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni circa un possibile rallentamento delle operazioni: da parte di SES, il gruppo cinese che sta per acquistare il 99,9% delle quote societarie del Milan, ci sarebbe infatti la volontà di eliminare un punto all’articolo 6 dello statuto sociale del Milan. Si tratta nello specifico della clausola di gradimento; la cordata cinese vorrebbe eliminarla e dunque questo potrebbe far slittare ulteriormente la data del closing. Non sarebbe la prima volta, ma sembrava tutto fatto e dunque ci si chiede se l’inghippo possa rappresentare un problema verso il passaggio di proprietà. Il giornalista Pasquale Campopiano, come riporta pianetamilan.it, ha spiegato che non sarà così: il closing avverrà comunque entro i tempi stabiliti e la richiesta degli acquirenti è semplicemente una piccola formalità.

Nel dettaglio, l’articolo 6 di cui si parla impone, come si legge nello statuto del Milan, che qualunque cambiamento nella proprietà che comporti l’ingresso di nuovi soci “deve essere approvato con una clausola di gradimento dal CdA in carica”. Ovvero: la cordata cinese richiede che sia tolto questo veto ai membri del CdA. Un rischio che, spiega Campopiano, non sarebbe comunque esistito. Nel caso infatti l’inadempienza sarebbe stata di Fininvest; qualora fosse stato così, la holding al momento proprietaria del Milan avrebbe dovuto versare nelle casse della cordata la caparra già precedentemente versata, maggiorata dal 100% del versato. Un totale di circa 400 milioni di euro; per questo motivo dunque il Milan non corre rischi, almeno sulla carta, di vedere ulteriormente ritardato il closing con SES. Entro il 3 marzo, assicura Campopiano, ci sarà la tanto sospirata firma e i rossoneri avranno finalmente una nuova proprietà.

