Closing Milan/ News, ci siamo: venerdì la firma e il saldo sul conto Fininvest (Ultime notizie, oggi 28 febbraio 2017)

CLOSING MILAN: CESSIONE SOCIETA’ AD UN PASSO, VENERDì FIRMA E BONIFICO - Ormai ci siamo per il closing Milan: entro venerdì è attesa la firma sul contratto che sancirà il passaggio di proprietà del Milan. Una telenovela lunghissima, con tanti colpi di scena, dietrofront e scenari cambiati in poco tempo, vede ora lo striscione del traguardo: già nei giorni scorsi Silvio Berlusconi aveva ammesso come ormai fosse troppo tardi per un ripensamento sulla vendita. Dunque venerdì 3 marzo ci sarà l’assemblea dei soci; in quell’occasione - nel giro di tre giorni, partendo da giovedì - arriverà anche la delegazione cinese, formata da 32 persone come racconta la Gazzetta dello Sport. A Villa San Martino verranno messe le firme di rito, e Fininvest riceverà anche la somma che serve alla cessione: si parla di 420 milioni di euro complessivi, divisi tra quelli del saldo e i 100 che copriranno le spese sostenute da Fininvest. E’ tutto fatto: dovrebbe anche essere stata completata la formazione del nuovo CdA del Milan (compariranno, oltre a Marco Fassone che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato, i cinesi Li Yonghong e Han Li), e inoltre dovrebbe esserci anche una conferenza stampa nella quale verrà presentata la nuova proprietà.

CLOSING MILAN: CESSIONE SOCIETA’ AD UN PASSO, BERLUSCONI PRESIDENTE ONORARIO? - Dunque finisce il regno di Silvio Berlusconi come presidente del Milan: al Cavaliere è stato offerto da tempo il ruolo di presidente onorario del club, ma non ha ancora preso una decisione in merito. Intanto, dopo 31 anni, il suo Milan scompare: quella contro il Sassuolo è stata effettivamente la sua ultima partita da presidente rossonero, mentre a San Siro l’ultima del Milan berlusconiano è stata la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Se non altro i rossoneri chiudono un’epoca storica con due vittorie; non banale visto il periodo. Questo è il grande paradosso, se vogliamo, di Berlusconi: un uomo che ha preso in mano una squadra tornata da poco in Serie A e senza troppi sbocchi, e le ha dato una dimensione nazionale e internazionale devastante, fino a farla dominare e diventare la squadra più vincente in Europa. Poi però le cose sono andate in declino: dopo l’addio di Carlo Ancelotti il Milan non siè più ripreso e ha cambiato tanti allenatori, da tre anni non si qualifica per le coppe europee e sul banco degli imputati è finito (insieme ad Adriano Galliani) proprio il presidente, accusato di non essere più in grado di costruire una squadra vincente. Adesso tocca ai cinesi…

