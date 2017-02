Milan News/ Montella: c’è voglia di rivalsa. Bacca si scusa in diretta: ”so di poter aiutare la squadra (oggi 7 febbraio 2017)

MILAN NEWS, MONTELLA: C’E’ VOGLIA DI RIVALSA, DOMANI CONTRO IL BOLOGNA (OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- Dopo la il deludente 23^ turno di serie A dove il Milan di Montella ha incassato la quarta sconfitta di seguito, questa volta contro la Sampdoria di marco Giampaolo, per i rossoneri ora il necessario riscatto per scacciare la nube nera della crisi deve avere luogo domani al Dall’Ara, nel recupero contro il Bologna. Polemiche a parte, nonostante l’inevitabile nervosismo che regna nello spogliatoio del Milan, il clima appare venato da un certo ottimismo per il futuro. A dirlo è lo stesso tecnico Vincenzo Montella, che qualche ora fa ha dichiarato: “E' un bel vantaggio tornare subito in campo, è la cosa migliore. Prima si gioca e meglio è per tutti. C'è grande voglia di rivalsa". Gli infortuni hanno però decimato il reparto difensivo, dal mercato sono arrivati solo due innesti (di cui uno solo per il momento convince davvero e parliamo di Gerard Deulofeu), mentre in attacco i soliti bomber sembrano senza energia: la rivalsa sembra affatto semplice contro la formazione di Donadoni, ma i tifosi sperano che questo Milan giovane stia scontando solo una normale fase di crescita, che presto porterà di nuovo ai grandi risultati visti nella prima parte del campionato.

MILAN NEWS, MONTELLA: C’E’ VOGLIA DI RIVALSA. LE SCUSE DI BACCA (OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- Trai problemi che stanno affiggendo lo spogliatoio del Milan, oltre alla difesa decimata e la crisi di risultati, ha suscitato non poche polemiche l’atteggiamento tenuto dal rossonero Carlos bacca durante l’ultimo incontro con la Sampdoria di Giampaolo, partita che si è giocata la scorsa domenica, 23^ giornata di campionato. Il colombiano, mai incisivo e a secco di gol da qualche tempo, al momento della sostituzione ha reagito molto male di fronte a questa decisione del tecnico Montella. Lo stesso allenatore del Mila aveva poi minimizzato la cosa nella conferenza stampa del post match, comprendendo la frustrazione del bomber di fronte alla sua prestazione affatto al top. Lo stesso colombiano ha voluto dare ulteriore prova di responsabilità e di attaccamento alla maglia solo ieri, quando ai microfoni di Milan tv ha chiesto nuovamente scusa alla squadra e non solo per il suo atteggiamento, affermando che, avrebbe presto anche offerto la cena alla squadra per ricompattare il gruppo e rinfornare l’unità. Anche su questo episodio lo stesso Montella ha poi aggiunto: “Ieri ce l'ha detto, è bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato. Ha fatto un piccolo errore. Noi non abbiamo bisogno di ricompattarci, perchè siamo una squadra molto compatta. Ecco perchè non ho ancora pensato a pagare una cena. Abbiamo bisogno di vincere e domani abbiamo un'occasione molto importante”.

© Riproduzione Riservata.