CLOSING MILAN / News, mancano 100 milioni: i cinesi "spariscono", chiusura ad aprile? (ultime notizie, oggi)

CLOSING MILAN: MANCANO 100 MILIONI, I CINESI SONO "SPARITI" - La vicenda del closing Milan sta diventando tragicomica. E’ di ieri la notizia di un ulteriore slittamento della firma sul contratto che dovrebbe sancire il passaggio di proprietà da Fininvest a Sino-Europe Sports; condizionale d’obbligo, perchè abbiamo già riportato di come due soci della cordata cinese si sarebbero ritirati, facendo venire meno la loro quota. L’ultima indiscrezione, riportata da Il Fatto Quotidiano, riporta che Marco Fassone (Amministratore Delegato del prossimo Milan, al momento ancora in pectore) non sia più riuscito a contattare gli esponenti del fondo SES. Quasi una storia grottesca, se non fosse che è tutto vero: risale più o meno a un anno fa il primo momento in cui si era parlato di cessione del Milan imminente - questo per tacere il fantomatico Mr. Bee, arrivato e sparito in un amen - ma nel frattempo sono cambiati gli attori, protagonisti e non, sono stati versati 200 milioni di caparra ma di firme sul contratto nemmeno l’ombra. Venerdì 3 marzo sarebbe stata la data utile per chiudere; doveva esserlo a febbraio, prima ancora a Sant’Ambrogio. Niente: il Milan aspetta ancora, ogni giorno che passa Silvio Berlusconi prolunga la sua presidenza (che ha già raggiunto i 31 anni) e i tifosi sono sempre più scoraggiati.

CLOSING MILAN: MANCANO 100 MILIONI, FIRMA A RISCHIO - Il closing Milan, cioè il passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi alla cordata cinese, rischia di slittare ulteriormente. Questa è la clamorosa notizia di ieri (clicca qui per leggere di più) che ha messo in subbuglio il mondo Milan. Tutto ormai sembrava definito, la partita di domenica era stata celebrata come l’ultima dell’era Berlusconi e gli appuntamenti dei prossimi giorni sembravano non lasciare dubbi su un momento storico per il Milan. Ieri invece si sono susseguite voci negative e il motivo è presto detto: mancherebbero circa 100 milioni sui 420 che erano necessari per completare il closing entro il fatidico 3 marzo, data che ormai da prima di Natale veniva identificata come quella della storica svolta. Cos’è successo invece? Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, si sarebbero ritirati due dei finanziatori che facevano parte della cordata di SES (Sino Europe Sports), facendo dunque saltare la loro quota che si aggirerebbe appunto sui 100 milioni di euro. Di conseguenza adesso gli altri imprenditori cinesi coinvolti dovrebbero alzare il proprio investimento e fare una nuova caparra da versare a Fininvest, ma naturalmente 100 milioni non si trovano un poche ore, dunque il closing dovrebbe slittare per l’ennesima volta. Si ipotizza il 31 marzo, data pericolosamente vicina al 1° aprile che farebbe scattare inevitabili battute su una trattativa che si trascina ormai da un anno - senza considerare le precedenti trattative con altri soggetti. Dunque il futuro del Milan resta avvolto nel mistero e l’unica cosa certa è che pure la data del 3 marzo, salvo ulteriori colpi di scena, è destinata a svanire.

