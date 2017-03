Closing Milan/ La data dopo la firma: 7 o 14 aprile? (ultime notizie, oggi)

CLOSING MILAN: LA DATA DOPO LA FIRMA, 7 O 14 APRILE? - Il closing Milan sembra di nuovo avvicinarsi. La giornata di ieri ha portato buone notizie e adesso la trattativa fra Fininvest e Sino-Europe Sports è nuovamente decollata. Una possibile data per il closing, quando il Milan passerà da Silvio Berlusconi alla cordata cinese, è dunque quella di venerdì 7 aprile, oppure in seconda battuta il 14, data che sarebbe affascinante perché è la vigilia del derby, anche se l’auspicio sarebbe ovviamente di riuscire a chiudere il 7, dal momento che questa vicenda si è trascinata fin troppo a lungo. Tutto però è ancora ufficioso: il futuro del Milan diventerà più chiaro quando Ses verserà a Fininvest la terza rata da 100 milioni di euro, perché in seguito a questo pagamento verrà firmato il nuovo contratto rivisto e aggiornato, che comprenderà appunto anche la data prevista per il nuovo closing. Dunque per ora la prima domanda da porsi è: quando arriverà questo pagamento? Dovrebbe essere domani o al massimo venerdì. Dunque questa settimana è in realtà già fondamentale: se i 100 milioni arriveranno (in totale saranno 300 con i 200 già versati) sarebbe un passo avanti fondamentale e per il closing a quel punto sarebbe difficile ipotizzare problemi. Ricordiamo infine che la firma del nuovo contratto ridarebbe a Ses l’esclusiva per trattare con Fininvest, dunque annullando le ipotesi di altre cordate.

