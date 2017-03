CLOSING MILAN: HAIXIA ESCE DA SES? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 16 MARZO 2017) - Con il closing Milan non ci si annoia mai. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Sino Europe Sports, cioè il gruppo cinese che sta trattando con Fininvest l’acquisizione del Milan dalle mani di Silvio Berlusconi, avrebbe perso l'appoggio del proprio partner di proprietà statale, Haixia Capital Management, lasciando a Yonghong Li il compito di trovare una soluzione per completare l'acquisto della società. SES infatti è una cordata di più soggetti e Haixia - essendo di proprietà statale - sarebbe stato uno dei componenti più importanti di questa cordata. Invece, se le ipotesi di Bloomberg verranno confermate, Haixia non sarà più presente nel gruppo degli investitori che compongono SES, nonostante possa restare coinvolto marginalmente all'interno della trattativa. Anche per questo motivo, Sino Europe Sports e Fininvest si sono ritrovate a ridiscutere un nuovo accordo per l'acquisizione del Milan da parte del gruppo cinese stesso, con il nuovo accordo che porta alla ricerca di finanziamenti alternativi. Si tratterebbe comunque di un ulteriore intoppo ad una vicenda già molto tormentata, perché la cordata perderebbe forza: oggi comunque è una giornata importante, perché dovrebbe arrivare la famosa terza rata da 100 milioni di euro della caparra, quindi staremo a vedere che cosa succederà.

© Riproduzione Riservata.