CLOSING MILAN/ La terza caparra a inizio settimana? Le date del rinvio fino al 7 aprile (Ultime notizie, oggi)

CLOSING MILAN, LA TERZA CAPARRA A INIZIO SETTIMANA? LA DATA RIMANE IL 7 APRILE (ULTIME NOTIZIE,OGGI) LE TAPPE DEI RINVIO - Anche ieri pomeriggio si è consumata un’altra puntata di quello che è ormai più una telenovela che un affare commerciale del closing del contratto di cessione del Milan, da Fininvest e famiglia Berlusconi alla società Ses. Era infatti atteso nel primo pomeriggio di ieri il versamento della terza caparra di 100 milioni nelle casse del club rossonero, ma purtroppo, a causa di alcuni impicci burocratici (pare) il bonifico non è stato ancora effettuato, benchè le ultime notizie sull’argomento confermino il 7aprile come prossima data della cessione definitiva del club di via Aldo Rossi. Ripercorriamo quindi brevemente le principali tappe che hanno preoccupato in questi ultimi mesi i tifosi del Milan, spaventati dal futuro così fumoso e incerto del proprio club. A inizio agosto Li Yonghog ha messo la propria firma in calce a un preliminare contratto di cessione del 99.3% del club Ac Milan con Fininvest e Sino Europe versa la prima caparra. La data del Closing sarebbe quindi contestualmente fissata per il 13 dicembre, ma per problemi con la burocrazia di Pechino la data slitta: mancano le autorizzazioni governative a spostare i capitali necessari dalla Cina. A pochi giorni dalla convocazione dell’assemblea la data è destinata a un nuovo spostamento: la Sino Europe non è in grado di versare i 420 milioni di euro mancanti, ancora una volta per problemi organizzativi. La data viene quindi fatta slittare a fine marzo-inizio aprile, per poi essere fissata a 7 aprile, in cambio del versamento di altri 100 milioni attesi la prossima settimana.

