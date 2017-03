Closing Milan/ News, Berlusconi avverte: o arrivano i soldi o resto io (ultime notizie, oggi)

CLOSING MILAN: SILVIO BERLUSCONI AVVERTE I CINESI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 2 MARZO 2017) - La Cina non è così vicina e il closing Milan è sempre più lontano. Il passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi ai cinesi di SES (Sino-Europe Sports) si è bloccato per l’ennesima volta - clicca qui per leggere di più - e il patron del Milan sembra avere perso la pazienza. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Berlusconi, ma fonti vicine al patron, riprese dall’agenzia AGI, sintetizzano la posizione in modo molto chiaro: o arrivano i soldi o mi tengo il Milan. I soldi a dire il vero almeno in parte sono già arrivati, ma i continui rinvii ed intoppi in una trattativa che avrebbe dovuto concludersi già nella scorsa estate, poi a dicembre e questa settimana (ipotesi ormai anch’essa saltata) stanno dando molto fastidio a Berlusconi, che come sappiamo non sarebbe dispiaciuto all’idea di continuare a gestire la creatura più amata fra le sue proprietà. Un cambio di rotta comunque significativo, perché solo pochi giorni fa l’ex premier dava tutto per fatto e questa sembrava la parola fine visto che in precedenza non si era mai lasciato sfuggire l’opportunità di segnalare che si sarebbe tenuto volentieri il Milan. Adesso siamo tornati indietro e questo stop potrebbe indispettire Berlusconi più dei precedenti. Entro il 10 marzo dovrebbero comunque arrivare altri 100 milioni di caparra e in totale si arriverebbe così a 300: se questi soldi arriveranno, sarà il segnale che nonostante tutto la cessione procede, anche se il closing slitterebbe di nuovo (si parla del 7 aprile), altrimenti potrebbe davvero saltare tutto.

