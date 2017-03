Closing Milan/ Salta la cessione? Acconto da Sino Europe Sports e Galliani si defila... (Ultime notizie, oggi)

Closing Milan, Silvio Berlusconi (Foto: LaPresse)

CLOSING MILAN, ACCONTO DA SINO EUROPE SPORTS E GALLIANI SMENTISCE LA SCALATA (ULTIME NOTIZIE, OGGI) - I continui ritardi di Sino Europe Sports hanno trasformato il closing Milan in un vero e proprio caso, ma il gruppo cinese ha fatto un altro piccolo passo avanti nei confronti del presidente Silvio Berlusconi, infastidito dalla piega che ha preso la vicenda societaria rossonera. Nelle ultime ore sono arrivati 20 milioni di euro, un accorto alla terza rata di 100 milioni di euro che Sino Europe Sports deve versare entro questo weekend per ottenere una nuova proroga in vista del closing, in programma il prossimo 7 aprile. Servono altri 80 milioni di euro per completare questa fase con Fininvest, ma intanto questo acconto potrebbe servire a placare i malumori degli ultimi giorni. Intanto nelle ultime ore sono emerse alcune voci in merito ad un possibile inserimento di una cordata pronta a rilevare il Milan con a capo Adriano Galliani, l'attuale amministratore delegato del Milan: «Pensare che io possa fare una scalata al Milan è come dire che Trump è a capo dell'Isis», ha dichiarato il dirigente rossonero, come riportato da Sky Sport. «Solo un pazzo può pensare che io faccia qualcosa all'insaputa di Silvio Berlusconi», ha aggiunto Galliani, che ha ribadito più volte quest'ultimo concetto. «Ma poi insieme a quali fondi d'investimento, Doyen e quello di Mendes? Non ha senso...». Il caso è chiuso, almeno questo. I tifosi rossoneri, invece, aspettano il closing, che dovrà aprire una nuova era.

