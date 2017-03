Closing Milan/ Per lo stadio Zhang aspetta Li, ma… (ultime notizie, oggi 29 marzo 2017)

LaPresse

CLOSING MILAN: PER SAN SIRO FIDUCIA “A TEMPO” DI ZHANG (OGGI 29 MARZO 2017) - I tanti ritardi che stanno condizionando le vicende del closing Milan stanno rallentando di conseguenza anche l’argomento stadio per il Milan ma pure per l’Inter. Proprio i nerazzurri adesso premono per capire quale sarà il futuro di San Siro: come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il proprietario dell’Inter Steven Zhang punterebbe a rimanere al Meazza, che è un simbolo conosciuto in tutto il mondo, ma con un profondo ammodernamento. Tuttavia lo stadio di San Siro è di proprietà del Comune di Milano ed è concesso in affitto alle due società milanesi, dunque è una vicenda che coinvolge tre soggetti e in questo momento in casa Milan ci sono altre priorità. Ecco perché Zhang vuole dare fiducia al connazionale Li, ma a tempo. Se il closing finalmente si concretizzerà per il 14 aprile (guarda caso alla vigilia del derby), tutto bene; altrimenti l’Inter potrebbe iniziare ad agire in prima persona, anche perché i nerazzurri hanno nel cassetto un progetto già concepito quando sembrava che il Milan dovesse fare il proprio nuovo stadio al Portello e dunque San Siro sarebbe rimasto solo all’Inter. Poi l’ipotesi Portello è sfumata ed è iniziato il tormentone legato appunto al closing, che ha bloccato ogni possibile iniziativa del Milan legata ad un nuovo stadio o almeno all’ammodernamento del Meazza. La pazienza dell’Inter sta per finire, ecco perché il noto quotidiano sportivo ipotizza che Zhang possa iniziare ad agire in proprio, con il Milan che eventualmente farebbe la sua parte più avanti, quando la nuova proprietà si sarà assestata. Sempre che non ci siano ulteriori colpi di scena…

