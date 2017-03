Closing Milan/ Rinnovo delle cariche e modifiche dello statuto: il 14 aprile ci saranno anche gli americani

(LaPresse)

CLOSING MILAN, RINNOVO DELLE CARICHE E MODIFICHE ALLO STATUTO. GLI AMERICANI AVRANNO UN LORO RAPPRESENTANTE - Si avvicina il 14 aprile, data per cui sarebbe previsto il closing del contratto di cessione del Milan da Fininvest a quello che è rimasto della Ses, ovvero solo l’investitore cinese Li Yonghong e le novità in casa rossonera dopo settimane di silenzio non mancano. Il merito è dell’ingresso del fondo di investimento americano Elliott Management nell’affare, che di fatto ha fornito al principale investitore cinese i fondi sufficienti per chiudere il contratto di cessione, faccenda che ha tenuto e continua a tenere tutti con fiato sospeso ormai da quasi un anno: sono infatti ben 303 milioni di euro la cifra prestata Li Yonghong, con la quale spera di finalizzare l’acquisto del club, entro la fatidica data del 14 aprile. Secondo quanto si apprende dal comunicato di convocazione ufficiale del Cda Del Milan e riportato da spotmediaset.it, in programma per il 14 aprile alle 14.30 a Casa Milan, oltre al rinnovo delle cariche dirigenziale all’interno del club, operazione già prevista anche per le precedenti convocazioni per il closing, sono state inserite nell’ordine del giorno due novità di grande peso. Il primo punto sarà la presenza all'interno dell’assemblea di un rappresentare del fondo di investimenti statunitense: elemento certo nuovo ma che non desta particolare scalpore, vista la situazione economica vincolata dell’acquirente. Il secondo elemento di novità sarà la prevista modifica di ben 6 articoli dello statuto del AC Milan: modifiche che erano già tate messe in previsione dalla nuova dirigenza, ma che non erano state citate nell’ordine del giorno delle assemblee convocate (senza successo per il closing) a dicembre e a marzo. Gli articoli che verranno modificati riguardano la composizione e il funzionamento del Cda oltre che la nomina del presidente.

© Riproduzione Riservata.