Closing Milan/ Ultime notizie: Berlusconi rifiuta la presidenza, Han Li a Milano. Quando arriva Yonghong Li?

CLOSING MILAN: ULTIME NOTIZIE, BERLUSCONI RIFIUTA LA PRESIDENZA ONORARIA (OGGI) - Ormai ci siamo per davvero: il Closing del contratto di cessione del Milan è davvero prossimo, o almeno è questa l’impressione che si riceve dagli ultimi movimenti in casa rossonera. Sono infatti giorni caldissimi tra gli uffici di Fininvest, Casa Milan e Arcore, dove proprio ieri vi si è svolto quello che potrebbe essere davvero “l’ultimo pranzo” della vecchia dirigenza rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport infatti, gli ospiti hanno lasciato la villa della famiglia Berlusconi, dando un’immagine di un ormai ex patron del Milan malinconico ma fermamente deciso a lasciare andare la propria creatura nella mani dei nuovo investitori cinesi, finanziati dal gruppo americano Elliott Management. Berlusconi quindi pare abbia detto No alla carica di presidenza onoraria, scelta dettata dal cuore come al solito: dopo più di 30 anni di presidenza al Milan è parso più giusto allontanarsi completamente piuttosto che non essere protagonista.

CLOSING MILAN: ULTIME NOTIZIE, HAN LI E’ GIA’ A MILANO, SI ASPETTA YONGHONG LI (OGGI) – Dopo mesi di tira e molla finalmente pare ben avviato la chiusura, il cosiddetto Closing, del contratto di cessione del Milan da Fininvest-Berlusconi al nuovo proprietario, l’investitore cinese (rimasto orfano del gruppo Sino Europe Sport) Yonghong Li, finanziato da un gruppo di investimenti statunitense. A dare conferma che la data del closing del Milan possa essere davvero il prossimo 13-14 aprile vi è la notizia per cui Han Li, il braccio destro del prossimo proprietario del club rossonero sia già da due giorni a Milano. A ulteriore conferma la Gazzetta dello Sport riporta dell’avvenuto incontro del emissario con i piani alti di Fininvest in quello che è stato definito un incontro positivo. Nelle prossime ore se non domani è quindi atteso lo sbarco nel capoluogo lombardo dello stesso Yonghong Li, per le consuete firme e soprattutto il versamento delle ultime quote per chiudere l’acquisizione del Milan. Proprio a questo proposito giungo nuove rassicurazioni per i tifosi e la dirigenza rossonera: i soldi sarebbero infatti già a Lussemburgo e non più a Hong Kong.

