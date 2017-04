CLOSING MILAN / Ultime notizie: è arrivato Yonghong Li, le prossime tappe (oggi mercoledì 12 aprile 2017)

Closing Milan (LaPresse)

CLOSING MILAN: ULTIME NOTIZIE, YONGHONG LI E’ A MILANO: LE PROSSIME TAPPE (OGGI MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017) - Con Yonghong LI finalmente sbarcato in Italia, si stanno finalmente definendo le tappe che porteranno al closing Milan. Stavolta ci siamo: l’imprenditore è sbarcato alla Malpensa con altre 11 persone, tra le quali figurano anche Lu Bo (direttore generale di Haixia Capital) e Xu Renshuo. Entrambi faranno parte del consiglio d’amministrazione del Milan che verrà formato nei prossimi giorni; come riporta Calciomercato.it, alcuni soggetti si sono defilati a causa delle restrizioni imposte dal governo di Pechino sull’esportazione di capitali, altri invece potrebbero entrare in scena nelle prossime settimane se dalla Cina arriverà un ammorbidimento della posizione in merito. Intanto bisognerà versare nelle casse di Fininvest i 370 milioni restanti per chiudere la cessione: 180 sono stati prestati dal fondo Elliott, altri 190 li ha raccolti Yonghong Li e il denaro dovrebbe essere già in Lussemburgo. I soldi dovrebbero comparire su un conto Unicredit di Fininvest entro domani mattina, in modo da sancire il passaggio di proprietà; intanto uno snodo fondamentale arriverà oggi, quando è previsto un CdA del Milan nel quale la governance uscente dovrà formalmente dare il proprio gradimento al passaggio delle quote azionarie nelle manid i un seggetto che non sia un socio. Prevista anche una visita a Silvio Berlusconi che ospiterà a cena la vecchia e la nuova proprietà, domani come già detto ci sarà invece l’Assemblea dei soci nella quale, di fatto, il closing Milan diventerà ufficiale. (agg. di Claudio Franceschini)

CLOSING MILAN: ULTIME NOTIZIE, YONGHONG LI E’ A MILANO (OGGI MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017) - Per il closing Milan siamo finalmente arrivati alla stretta decisiva. Oggi è il giorno dell’arrivo a Milano di Yonghong Li: il futuro proprietario del Milan è sbarcato a Malpensa già alle ore 7.45 di stamattina, proveniente da Hong Kong, dunque davvero ci siamo per il definitivo passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi a Mister Li. Naturalmente sono attesi anche i 190 milioni di euro che ancora mancano per completare il passaggio di proprietà del Milan e completare dunque il closing: questa è la cifra mancante dopo i 250 milioni già versati con le varie caparre più i 180 garantiti dal fondo americano Elliott mediante prestito a Li, che è rimasto l’unico investitore dopo che si sono ritirati gli altri soci che avrebbero dovuto formare la cordata dell’ormai dissolta Sino Europe Sports. Dunque per avere la certezza formale e definitiva che il closing Milan si farà dobbiamo attendere che questi 190 milioni arrivino sui conti Unicredit di Fininvest, ma a questo punto una rottura avrebbe davvero dell’incredibile.

Andiamo dunque a ricordare quali sono le tappe che ci attendono in queste intense giornate: oggi ci sarà un Consiglio d’Amministrazione con i “vecchi” consiglieri che daranno il via libera all’operazione e nel frattempo si attende l’arrivo dei soldi (al massimo entro domani mattina). Proprio domani, giovedì 13 aprile, sarà una giornata decisiva: in mattinata verrà steso il contratto definitivo di compravendita del Milan, che in seguito verrà firmato nello studio del notaio Giacomo Ridella. Nel pomeriggio visita di Yonghong Li e del suo entourage ad Arcore, dove Berlusconi dovrebbe confermare l’intenzione di rifiutare la presidenza onoraria. Venerdì 14 sarà invece il giorno della conferenza stampa dei nuovi proprietari al mattino e dell’assemblea dei soci nel pomeriggio, per ratificare l’inizio di una nuova era e pure di un nuovo CdA, nel quale quattro membri su otto saranno cinesi. Non va tralasciato l’aspetto sportivo: venerdì pomeriggio Fassone e Mirabelli dovrebbero incontrare Montella e la squadra, attesi alle ore 12.30 del giorno seguente da un derby davvero storico, e non soltanto perché si giocherà in un orario anomalo il sabato di Pasqua.

