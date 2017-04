CLOSING MILAN / A San Siro va in scena il primo derby tutto cinese (oggi 15 aprile 2017)

La nuova dirigenza del Milan: al centro Yonghong Li (Foto LaPresse)

CLOSING MILAN: IL PRIMO DERBY TUTTO CINESE (OGGi 15 APRILE 2017) - Definito ufficialmente il closing Milan, il calcio a Milano entra in una nuova era: per la prima volta nella storia il derby della Madonnina, in programma oggi, vedrà sfidarsi due società di proprietà straniera, entrambe in mano ai cinesi. L’Inter ha operato il passaggio di proprietà rapidamente: Erick Thohir, comunque rimasto presidente nominale dei nerazzurri, ha venduto la sua quota di maggioranza (il 68,55%) a Zhang Jindong, capo di Suning Group che possiede già una squadra nel massimo campionato di calcio cinese. L’avvento di Yonghong Li, a capo del fondo Rossoneri Sport Investment Lux, acquisendo il 99,93% del Milan dalla holding Fininvest, ha chiuso l’era di Silvio Berlusconi dopo 31 anni. Un derby a tinte cinesi: solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile, oggi invece a San Siro sarà una realtà. Da ricordare che nelle ultime stagioni non è la prima volta in cui una stracittadina milanese è segnata da grandi novità: le altre due avevano riguardato l’Inter, perchè sia Roberto Mancini (nella sua seconda esperienza nerazzurra) che Stefano Pioli - in questa stagione - avevano fatto il loro esordio sulla panchina della squadra nel derby contro il Milan. Curiosamente in entrambi i casi era finita pari: 1-1 il 23 novembre 2014, 2-2 il 20 novembre 2016. Due indizi fanno una prova, si usa dire: staremo a vedere come finirà nel lunch match della vigilia di Pasqua. (agg. di Claudio Franceschini)

CLOSING MILAN: IL RUOLO DI BARBARA BERLUSCONI (OGGi 15 APRILE 2017) - Fatto il closing Milan, adesso la nuova società parte ufficialmente a lavorare per costruire il futuro rossonero. Già ieri avevamo parlato della composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, ufficializzato nel corso della conferenza stampa di presentazione: rispetto al passato il taglio è stato piuttosto netto, basti pensare all’addio di Adriano Galliani che per 31 anni aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato e che invece è uscito al 100% dal club, rientrando nei quadri Fininvest. L’unica eccezione riguarda Barbara Berlusconi: anche la figlia dell’ex presidente del Milan è uscita dal CdA e non avrà più ruoli operativi - la sua esperienza in questo senso è stata dunque piuttosto breve - ma, come riporta il Corriere della Sera, ha mantenuto il ruolo di Presidente di Fondazione Milan. Un ruolo che, va precisato, le è stato dato dal nuovo management. Dunque c’è ancora un filo che lega il Milan alla famiglia di Silvio Berlusconi, che per oltre 30 anni ha condotto questa società a grandi trionfi sul campo, vincendo scudetti a ripetizioni e mettendo in bacheca addirittura cinque Coppe dei Campioni (o Champions League che dir si voglia).

CLOSING MILAN: COSA CAMBIA NEL CDA (OGGi 15 APRILE 2017) - A proposito di Barbara Berlusconi e del suo incarico ha parlato Marco Fassone nel corso della conferenza stampa: “Devo ringraziarla” ha detto il nuovo Amministratore Delegato del Milan “per aver accettato di mantenere questo incarico simbolico. Fassone ha anche sottolineato come sia stato in particolare Yonghong Li a spingere perchè Barbara si occupasse ancora di Fondazione Milan; intanto, come sappiamo e ha sottolineato Repubblica, il nuovo CdA del Milan sarà composto da 8 consiglieri, mentre in passato erano 6; c’è una maggiore valenza dei membri italiani rispetto a quelli cinesi, tanto che lo Statuto indica chiaramente come in futuro il loro numero possa anche aumentare e che le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice con la condizione che almeno la metà dei votanti a favore abbiano cittadinanza italiana. Non solo: qualora in Consiglio debba esserci una parità nell’ambito di una votazione, a contare sarebbe la decisione di Fassone e non quella di Yonghong Li .Cosa significa? Per Repubblica una semplice cosa: il lavoro sul territorio di Milano sarebbe interamente delegato a David Han Li (direttore esecutivo di Rossoneri Sport Investment Lux e unico a parlare inglese) e a Fassone, mentre il nuovo presidente del Milan si vedrebbe poco in Italia.

© Riproduzione Riservata.