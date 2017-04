Pronostico Pescara Milan/ Chi vincerà? Il punto di Mario Ielpo (esclusiva)

Alessandro Crescenzi (sinistra), 25 anni e lo spagnolo Suso, 23 (LAPRESSE)

PRONOSTICO PESCARA MILAN, SERIE A 2017: IL PUNTO DI MARIO IELPO (ESCLUSIVA) - Domenica 2 aprile alle ore 15:00 si gioca Pescara Milan, partita valida per la 30^giornata del campionato di Serie A. La squadra rossonera, settima in classifica con 53 punti, sta lottando per raggiungere la zona coppe, attualmente delimitata dai cugini dell’Inter a quota 55. Il Delfino invece sta conducendo un campionato molto deludente, che lo vede all’ultimo posto con 12 punti. Per un pronostico su Pescara-Milan ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere rossonero.

Pescara Milan: che partita sarà? Dovrebbe essere almeno sulla carta un incontro scontato, con un Milan superiore sul piano tecnico rispetto al Pescara. La squadra rossonera dovrebbe quindi prevalere in questa partita, non dovrebbe fare fatica a passare allo stadio Adriatico.

Non crede a una prova d'orgoglio degli abruzzesi? Tutto può essere ma sinceramente non penso che il Pescara possa disputare un incontro sopra le righe, diverso da quanto espresso finora in campionato. C’era stato il 5-0 contro il Genoa, ma è rimasto un episodio isolato.

Il Pescara cosa potrebbe chiedere a questo finale di campionato? Non credo molto, penso che non possa cambiare più di tanto l'esito della sua stagione. Piuttosto si potrà valutare a fondo la rosa attuale in vista della prossima stagione, e stabilire se sarà ancora Zdenek Zeman a sedere in panchina.

Lapadula contro la sua ex squadra. Potrebbe giocare dall’inizio? Al di là degli impegni con le nazionali, devo dire che Montella ha preferito sempre far giocare Bacca nel reparto offensivo rossonero.

Pasalic potrebbe essere tra gli undici? E' un giocatore che Montella ha tenuto sempre in considerazione questa stagione, che ha sempre stimato. Potrebbe essere tra i titolari rossoneri.

Un Milan da grande finale di stagione… Il calendario del Milan non è dei più difficili, a metà mese ci sarà il derby ma gli altri avversari di aprile saranno Palermo, Empoli e Crotone, tre delle ultime quattro in classifica. Di contro c’è anche da considerare però che la formazione rossonera ha molte assenze nelle sue file, dovrà rinunciare a molti giocatori.

Le piace il lavoro che sta facendo Montella? Direi proprio di sì visto che Montella è sempre riuscito a mettere in campo una vera squadra, con un atteggiamento positivo. Ha sempre valorizzato fino in fondo i giocatori a disposizione, che non sono certo fenomeni, facendo quindi un ottimo lavoro nella sua permanenza rossonera.

Il suo pronostico su Pescara-Milan? E' un Milan che dovrebbe vincere questa partita col Pescara come ho detto prima, dovrebbe portare a casa i tre punti.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.