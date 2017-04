Closing Milan/ News, Berlusconi conferma: 13 e 14 giorni decisivi. Montella aspetta…

Silvio Berlusconi (LaPresse)

CLOSING MILAN: PARLA SILVIO BERLUSCONI (OGGI GIOVEDI’ 6 APRILE 2017) - Le parole di Silvio Berlusconi confermano le tempistiche di quello che dovrebbe essere finalmente il closing Milan, cioè il passaggio di proprietà da Fininvest a Yonghong Li. Ieri Berlusconi ha visitato il Salone del Mobile e naturalmente nell’occasione gli sono state rivolte anche domande circa il futuro del Milan: “Per il closing è tutto come prima, il 13 o 14 aprile”. Insomma, come Berlusconi conferma, questa dovrebbe essere davvero la volta buona: le rate della caparra sono state pagate, il futuro proprietario è uscito in modo chiaro allo scoperto dando di fatto l’addio alla cordata di Ses (che non esiste più) e settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva, anche se manteniamo la prudenza visto quanto è successo finora. Di certo ci attendono giorni caldissimi proprio a ridosso di quello che sarà verosimilmente il primo derby “cinese”, in programma sabato 15 alle ore 12.30 proprio per favorire il pubblico asiatico.

Ricordiamo in breve quali saranno le principali tappe del closing Milan: giovedì 13 sono previste le firme, mentre venerdì 14 ci saranno l’assemblea dei soci e la conferenza stampa e naturalmente non mancheranno visite da parte dei cinesi in quel di Arcore. Proprio quel giorno potrebbe esserci il primo contatto diretto fra Vincenzo Montella, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli: inizierebbe dunque la nuova era del Milan anche dal punto di vista più strettamente sportivo, facendo finire la fase di condivisione nella quale il dirigente operativo era ancora Adriano Galliani, ma ovviamente in accordo con la futura proprietà e i suoi rappresentanti italiani, appunto Fassone e Mirabelli. Sarà dunque fondamentale questo incontro per definire programmi e intenzioni future: lì capiremo se Montella rimarrà al Milan e quali saranno le mosse per trattenere i giocatori più ambiti, da Donnarumma a Suso.

