Ritiro Milan / Si lavora a Milanello: che entusiasmo fra i tifosi! (Oggi 6 luglio 2017)

RITIRO MILAN: SI LAVORA A MILANELLO, GRANDE ENTUSIASMO DEI TIFOSI (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Il Milan ha già cominciato a lavorare in ritiro, che per i rossoneri è come da tradizione nella casa di Milanello, senza trasferimenti in località montane. Il Milan ha più fretta delle altre squadre, perché incombe non solo una breve tournée in Cina ma anche il primo impegno ufficiale, cioè il terzo turno preliminare di Europa League nel quale la squadra di Vincenzo Montella giocherà il 27 luglio (andata) e il 3 agosto (ritorno), per poi tornare in campo anche il 17 e 24 agosto - se tutto andrà bene - per i playoff che metteranno in palio l’accesso alla fase a gironi. Dunque bisogna fare sul serio fin da subito, come d’altronde ha fatto la società inanellando una serie di acquisti di ottimo livello che hanno riacceso l’entusiasmo fra i tifosi del Milan, che negli ultimi anni si erano dovuti rassegnare a vivere stagioni in tono minore per il club che un tempo si autodefiniva “il più titolato al mondo”. La cartina di tornasole di questo entusiasmo è la massiccia presenza di tifosi al primo allenamento: a Milanello garantiscono che era dal 2011 che non si vedeva così tanta gente.

L’estate del 2011 vedeva il Milan con lo scudetto sul petto, vinto nella primavera precedente da una squadra che comprendeva gente come Zlatan Ibrahimovic e Thioago Silva, oltre ai veterani che erano ancora in rosa - da Gattuso a Inzaghi, da Seedorf a Nesta, giusto per fare qualche nome. Naturalmente oggi non siamo ancora a quei livelli, ma dopo anni difficili può bastare il ritorno in Europa e soprattutto un’estate fino a questo momento decisamente spumeggiante per riaccendere l’entusiasmo e la passione in una tifoseria che per qualche tempo aveva dovuto chinare la testa. Durante il primo allenamento, i tifosi del Milan hanno dedicato un coro personalizzato all’allenatore Vincenzo Montella e tanti applausi a tutti, ma soprattutto a Jack Bonaventura, al rientro dopo un infortunio che gli ha fatto finire lo scorso campionato con ampio anticipo. Per la cronaca, la prima partitella è finita 1-0, con gol di Cutrone su assist di Borini. Un giovane della Primavera e un nuovo acquisto, anche se certamente non fra i più reclamizzati: anche da questi dettagli si capisce che al Milan si respira aria nuova.

