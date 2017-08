Infortunio Biglia/ Ultime notizie Milan, Lucas fuori un mese

Lucas Biglia - LaPresse

Tegola in casa Milan per l'infortunio occorso all'ex laziale Lucas Biglia. Questo il comunicato del club rossonero: "Lucas Biglia si è sottoposto oggi a esami medici che hanno confermato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico e si stimano in 4 settimane circa". Assenza pesante quindi per Vincenzo Montella in vista dell'Europa League e del campionato. Il regista è il perno della squadra, dai suoi piedi passa infatti tutta la costruzione del gioco. Ora potrebbe toccare a Riccardo Montolivo, suo sostituto naturale, cercare di non farlo rimpiangere. Più indietro nelle gerarchie c'è il giovane Manuel Locatelli reduce da una stagione tra alti e bassi. Resta l'amarezza tra i rossoneri per un infortunio dalla non modesta entità.

LESIONE AL BICIPITE FEMORALE, QUANTI INFORTUNI ANCHE ALLA LAZIO!

Lucas Biglia ha disputato con la Lazio quattro stagioni collezionando 109 presenze e tredici reti. Arrivò dall'Anderlecht dove disputò ben otto stagioni. Con la squadra biancoceleste si è dovuto fermare spesso per vari infortuni. Ripercorriamo quelli più recenti. Il 28 settembre 2016 ebbe una lesione di secondo grado al polpaccio sinistro. Sessanta giorni furono i giorni di stop per lui. In realtà il calciatore rientrò più tardi dando la colpa allo staff medico della Lazio. Il 4 aprile del 2017 ci fu invece l'infortunio agli adduttori. Il centrocampista portò a termine comunque l'ultima stagione con la Lazio prima di passare al Milan. Il regista argentino ha fatto spesso i conti con la sfortuna nella sua carriera. Anche se di poca durata è stato spesso vittima di infortuni muscolari.

