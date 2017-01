DIRETTA YAMAHA M1 2017 MOTOGP: PRESENTAZIONE INFO STREAMING VIDEO E TV, ROSSI-VINALES: I GIAPPONESI GUARDANO AL FUTURO (OGGI 19 GENNAIO 2016) - Tra poche ore a Madrid si toglieranno i veli dalla Yamaha M1 2017, ovvero il nuovo gioiello che presto sarà protagonista nella prossima stagione della Motogp con un nuovo duo di scuderia formato da Valentino Rossi e Maverick Vinales. La scorsa stagione, dominata in maniera sapiente dal pilota della Honda Marc Marquez, ha visto al scuderia del diapason vittima di continui problemi che hanno in partire inficiato il mondiale dello stesso Rossi, all’epoca accompagnato da Jorge Loreno (ora in Ducati, ndr). Ma ora è tempo di lasciar da parte le analisi per dare spazio all’ottimismo che di certo on manca in casa Yamaha. In questo MotoMondiale Valentino Rossi punterà ancora una volta al decimo titolo iridato (benchè la carta d’identità ci riveli che il Dottore di Tavullia farà 38 anni il prossimo febbraio): a fianco a lui una nuova promessa della Motogp, lo spagnolo Maverick Vinales, protagonista di una splendida stagione con la Suzuki nel 2016. Sul portale ufficiale dove verrà trasmesso in diretta streaming la stessa scuderia giapponese ha scritto: “Nel 2014 avevamo scelto di credere che tutto fosse possibile. Tre anni più tardi, dopo 21 vittorie, 27 secondi posti, 23 doppi podi, 1 titolo e anche il tanto sospirato MotoGP Triple Crown, a quanto pare non ci eravamo sbagliati. Giovedì 19 gennaio faremo un ulteriore passo in avanti nella nostra storia”. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PRESENTAZIONE YAMAHA M1 2017 MOTOGP (dal sito Yamaha, ore 11.30)

DIRETTA PRESENTAZIONE YAMAHA M1 2017 MOTOGP: INFO STREAMING VIDEO E TV, LA NUOVA MOTO DI VALENTINO ROSSI E MAVERICK VINALES (OGGI GIOVEDI' 19 GENNAIO 2016) – Oggi, giovedì 19 gennaio 2016, a partire dalle ore 11.30, è il giorno della presentazione della nuova Yamaha M1, cioè la moto con la quale Valentino Rossi e Maverick Vinales parteciperanno al Mondiale 2017 della classe MotoGp. Dunque la più grande novità, ancora più della moto, sarà la presenza del nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi, cioè quel Maverick Vinales strappato alla Suzuki per sostituire dopo le nove stagioni vissute in Yamaha da un certo Jorge Lorenzo. Un grande cambiamento, dunque inevitabilmente Vinales sarà il primo motivo d'interesse dell'evento che si terrà oggi a Madrid, dove ci sarà il primo appuntamento ufficiale per la coppia formata dal Dottore di Tavullia e dal rampante pilota spagnolo, che sarà chiamato a sostituire l’illustre e pluri-iridato connazionale. Il rapporto umano presumibilmente sarà migliore, ma naturalmente la cosa più importante sarà vedere come si troveranno a lavorare insieme Rossi e Vinales, anche perché bisognerà invertire la tendenza rispetto a un 2016 che aveva visto la Yamaha partire come grande favorita ma poi ottenere risultati decisamente inferiori alle aspettative.

I due piloti sembrano essere estasiati dalla nuova Yamaha M1, almeno così sembra dal video teaser della presentazione, che è stato diffuso nei giorni scorsi. Valentino Rossi ha commentato così: "Ho passato delle ottime vacanze invernali, ma ora non vedo l'ora di tornare in sella alla nuova moto". Dopo ben venti anni di attività, Valentino si diverte ancora tantissimo in sella ad una moto e probabilmente questo è il grande segreto della longevità agonistica del Dottore di Tavullia, atteso a una nuova sfida perché la Yamaha senz’altro ha compiuto una scelta coraggiosa scegliendo di confermare lui invece del più giovane Lorenzo. Ricordiamo che nelle prossime settimane avranno luogo le prime sessioni di test che ci condurranno al Motomondiale 2017, che invece avrà inizio domenica 26 marzo a Losail, sede del Gran Premio del Qatar. Dunque ancora una volta sta per tornare l’appuntamento invernale con tutte le varie presentazioni e poi con le varie sessioni di prove che ci daranno le prime risposte circa il livello di competitività delle varie moto. Tornando alla stretta attualità, non ci sarà una vera e propria diretta tv della presentazione della nuova Yamaha; tutti gli appassionati potranno però assistere all'evento in diretta streaming video tramite il sito ufficiale del team, all'indirizzo yamahamotogp.com, dove inoltre saranno messi a disposizione foto e video della M1 per il Mondiale che verrà così come sui vari social network ufficiali della Yamaha, che ha scelto un hashtag davvero molto significativo per questa giornata, cioè #WeChooseToMakeHistory (scegliamo di fare la storia in inglese). CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PRESENTAZIONE YAMAHA M1 2017 MOTOGP (dal sito Yamaha, ore 11.30)

br/>© Riproduzione Riservata.