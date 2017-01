MARCO SIMONCELLI, VIDEO INCIDENTE IN MOTOGP: "BUON COMPLEANNO SIC", A 6 ANNI DALLA MORTE DEL PILOTA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Sono passati sei anni dal tragico incidente che ha portato alla morte Marco Simoncelli e quella di oggi è una giornata ancor più amara, perché, se non fosse stato per quella tragedia, il pilota avrebbe compiuto 30 anni. A Bologna però oggi, giovedì 19 gennaio, si fa comunque festa: il teatro "Il Celebrazioni" ospita "Buon Compleanno Sic", un evento organizzato dalla Fondazione per celebrare i 30 anni di Simoncelli. Tanti gli ospiti: Paolo Cevoli, Giovanni Cacioppo, Paolo Migone, Martin Finningan dei The Rainband e tanti amici del pilota. La serata è curata dal direttore artistico Sergio Sgrilli e il suo ricavato andrà interamente alla Fondazione Marco Simoncelli Onlus per le sue attività benefiche. Il costo del biglietto per partecipare alla festa di compleanno di Marco Simoncelli è di 25 euro per la platea e 15 per la tribuna. Può essere acquistato su Ticketone, presso il teatro o la sede della Fondazione Marco Simoncelli Onlus.

MARCO SIMONCELLI, L'AMICIZIA CON ROSSI - Il vuoto che ha lasciato Marco Simoncelli è grande e non solo nelle vite di parenti e amici, ma anche nel mondo della MotoGP. Il pilota, morto il 23 ottobre 2011 nel tragico incidente del Gran Premio della Malesia, era considerato il possibile rivale di Valentino Rossi e, infatti, la Honda stava puntando su di lui. Proprio con il pilota della Yamaha era nata una bella amicizia, della quale ha parlato il padre Paolo a Fanpage.it: «Dagli allenamenti alla Cava è nata l'amicizia con Vale che credo continui tutt'ora, nonostante ne manchi uno». E in effetti Valentino Rossi è rimasto molto legato a Marco Simoncelli, nonostante quest'ultimo sia scomparso sei anni fa. Sarebbe stato sicuramente avvincente vederli duellare in pista, assistere a "battaglie" epiche, perché siamo certi che nessuno dei due si sarebbe tirato indietro, ma diverso è stato il destino di Marco Simoncelli, che oggi avrebbe compiuto 30 anni.

MARCO SIMONCELLI, VIDEO INCIDENTE IN MOTOGP: LA TRAGEDIA - Marco Simoncelli è morto il 23 ottobre del 2011 sul circuito di Sepang, in Malesia, nella penultima prova del Mondiale di MotoGP. La sua corsa è terminata alla curva numero 11, al secondo dei 20 giri della gara: «L'ho visto passare, ero alla curva precedente e cinque secondi dopo era morto. Quando ho visto il casco rotolare ho sperato egoisticamente che fosse un altro» ha raccontato il padre Paolo dopo la scomparsa del figlio. Dopo la caduta Marco Simoncelli non è scivolato con la moto verso l'esterno della curva, perché la gomma ha ritrovato aderenza sulla pista e, quindi, è finito sulla traiettoria di Colin Edward e Valentino Rossi, che lo hanno travolto. Il "numero 58" è morto a 24 anni dopo aver riportato traumi alla testa, al collo e al torace. Il 2 novembre 2011 il circuito di Misano prende il nome del pilota, che poi il 30 maggio 2014 entra nella "Hall of Fame" con il riconoscimento di MotoGP Legend al Gran Premio d'Italia. La Dorna nel settembre dello scorso hanno ha deciso di ritirare il numero "58" con cui Marco Simoncelli scendeva in pista. Clicca qui per rivedere il video dell'incidente di Marco Simoncelli.

br/>© Riproduzione Riservata.