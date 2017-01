Diretta/ Presentazione Ducati 2017 MotoGp info streaming video e tv: la nuova moto di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso (oggi 20 gennaio)

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI 2017 MOTOGP: INFO STREAMING VIDEO E TV, LA NUOVA MOTO DI JORGE LORENZO E ANDREA DOVIZIOSO (OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2016) – Oggi, venerdì 20 gennaio 2016, a partire dalle ore 10.30, è il giorno della presentazione della nuova Ducati, cioè la moto con la quale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso parteciperanno al Mondiale 2017 della classe MotoGp. Dunque la più grande novità, ancora più della nuova versione della Desmosedici GP, sarà la presenza del nuovo compagno di squadra di Andrea Dovizioso, un certo Jorge Lorenzo. A Borgo Panigale (Bologna) ci sarà dunque il primo atto ufficiale dell'avventura in rosso del pilota spagnolo, che ha lasciato la Yamaha dopo ben nove anni consecutivi in MotoGp sempre in sella a una moto giapponese. La Ducati ha fatto un grande sforzo per assicurarsi uno dei tre big del Motomondiale di oggi: con Valentino Rossi era andata male, adesso Borgo Panigale non può permettersi un altro flop. L'obiettivo è chiaro e unico: tornare a vincere il Mondiale, come finora è successo solamente a Casey Stoner con una Ducati.

Naturalmente non si pretende tutto e subito e quest'anno l'obiettivo potrebbe essere anche solo ottenere un buon numero di vittorie, considerando che si parte già da una base del 2016, anno nel quale sia Dovizioso sia l'ormai ex ducatista Andrea Iannone sono riusciti a vincere, ma è chiaro che sarà fondamentale essere vicinissimi a Yamaha e Honda e se possibile sempre più vicini con l'avanzare della stagione. Ricordiamo che nelle prossime settimane avranno luogo le prime sessioni di test che ci condurranno al Motomondiale 2017, che invece avrà inizio domenica 26 marzo a Losail, sede del Gran Premio del Qatar. Dunque ancora una volta sta per tornare l'appuntamento invernale con tutte le varie presentazioni e poi con le varie sessioni di prove che ci daranno le prime risposte circa il livello di competitività delle varie moto. Tornando alla stretta attualità, non ci sarà una vera e propria diretta tv della presentazione della nuova Ducati; tutti gli appassionati potranno però seguire ampi collegamenti (se abbonati) garantiti dall'emittente ufficiale della stagione MotoGp, cioè naturalmente Sky, ma soprattutto chiunque potrà assistere all'evento in diretta streaming video tramite il sito ufficiale del team, all'indirizzo motogp.ducati.com, dove inoltre saranno messi a disposizione foto e video della Desmosedici GP per il Mondiale che verrà così come sui vari social network ufficiali della Ducati, che ha scelto un hashtag davvero molto significativo per questa giornata, cioè #forzaducati.

