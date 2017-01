VALENTINO ROSSI / Video, giornalista si dichiara in diretta: “sarai il padre dei miei figli”

VALENTINO ROSSI VIDEO, LA GIORNALISTA SI DICHIARA IN DIRETTA “SARA’ IL PADRE DEI MIEI FIGLI”- A poche settimane dall’inizio del Mondiale della MotoGP Valentino Rossi concita a ricoprire le principali colonne dei quotidiano sportivi e non solo: l ’ultima occasione di ribalta per il Dottore della Yamaha è stata la dichiarazione d’amore in diretta che la giornalista spagnola conosciuta come Debora Serendipity, che approfittando della presentazione ufficiale della Yamaha 2017 di Valentino Rossi e del suo nuovo compago di squadra Maverick Vinales, per chiedergli di essere il padre dei suoi figli. Dichiarazione certamente non usuale e strettamente sportiva come la situazione certo avrebbe richiesto o comunque fatto immaginare, ma anche in questa situazione imbarazzante Valentino Rossi, da campione quale è, ha risposto nella maniera più elegante possibile: un sorriso e la promessa di ripensarci magari tra qualche anno. D’altronde non è la prima volta che la vita amorosa del Dottore è sotto riflettori dei media, anche se dopo essersi lasciato con la fidanza Linda morselli circa un anno fa, rimane allo status di single preferendosi concentrare su quello che potrebbe essere il suo decimo mondiale nella Motogp. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LA DICHIARAZIONE IN DIRETTA A VALENTINO ROSSI (da gazzetta tv)

VALENTINO ROSSI VIDEO, LA GIORNALISTA SI DICHIARA IN DIRETTA. IL DOTTORE E’ PRONTO PER IL MONDIALE?- La divertente dichiarazione di amore che Valentino Rossi ha ricevuto da una giornalista spagnola, che lo vorrebbe come padre dei suoi futuri figli, ha puntato ancor di più i riflettori sul dottore della Yamaha: dopo la presentazione ufficiale della nuova moto per il Motomondiale 2017 l’attesa per la prima uscita di Rossi ai test di Sepang la prossima settimana si è fatta ancora più spasmodica. Vita amorosa a parte, Rossi quest’anno si troverà a puntare al decimo mondiale a 38 anni e con un compagno di squadra giovane e talentuoso, che potrebbe far rimpiangere la presenza di Jorge Lorenzo (andato in ducati9in quanto a pericolosità. Senza contare la schiera di avversari, che carta d’identità a parte hanno già mostrato nella scorsa stagione di potersi far valere non poco nella corsa al Mondiale, oltre ai soliti nomi caldi. Insomma la stagione Motogp 2017 si annuncia particolarmente complicata per Valentino Rossi, che però non perde il suo consueto entusiasmo e ottimismo. Le energie e la voglia di competere ai massimi livelli quindi non mancano ma di certo non pare il momento giusto per “fare famiglia” con al bella e sconosciuta giornalista spagnola.

