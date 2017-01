IANNONE BIONDO / Nuova Suzuki e nuovo look per il fidanzato di Belen Rodriguez (oggi 29 gennaio 2017)

ANDREA IANNONE NEWS: IL PILOTA SFOGGIA UN NUOVO LOOK ALLA PRESENTAZIONE DELLA SUZUKI (OGGI 29 GENNAIO 2017) - Andrea Iannone questa mattina in occasione della presentazione della nuova Suzuki in Malesia ha fatto parlare di sè per il nuovo look sfoggiato. Il pilota abruzzese che si appresta a vivere questo 2017 a bordo della nuova GSX-RR si è presentato il Malesia con delle meches bionde che di certo non sono passate inosservate. Una formazione completamente nuova per la casa di Hamamatsu in questo nuovo anno con Andrea Iannone e Alex Rins, il pilota abruzzese non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura, proprio prima di cominciare i primi test collettivi per la nuova stagione. "Mi trovo in un'atmosfera molto positiva, con ragazzi simpatici e accoglienti e la moto mi ha fatto subito un'ottima impressione ai test di Valencia. Sono qui per vincere tanti Gran Premi, anche se so bene che il livello è molto alto ma darà il massimo per raggiungere i miei obiettivi" commenta un 'nuovo' Iannone ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', questo nuovo look porterà bene anche alla Suzuki? CLICCA QUI PER VEDERE IL NUOVO LOOK DI IANNONE

