Test MotoGp 2017, Sepang / Diretta e info streaming video e tv: tempi e classifica prima giornata (oggi 30 gennaio 2017)

TEST MOTOGP 2017 SEPANG: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (1^ GIORNATA, LUNEDì 30 GENNAIO) - I test a Sepang, in Malesia, aprono la stagione 2017 della MotoGp e daranno una prima indicazione ai piloti e alle scuderie circa le migliorie da apportare alle moto che si presenteranno al via per il Gran Premio del Qatar, primo dei 18 appuntamenti del Mondiale. L'attesa è grande perché oggi si spezza un lungo digiuno cominciato a novembre a Valencia: la MotoGp ha finito il letargo e con questi tre giorni di test che proseguiranno dunque anche domani e mercoledì 1° febbraio inizierà il 2017 agonistico per tutti i protagonisti della classe regina del Motomondiale. Ricordiamo subito che in seguito ci saranno altri tre giorni di prove sempre in Malesia dal 15 al 17 febbraio e infine si girerà a Losail dal 10 al 12 marzo, quando ormai saremo vicinissimi al primo Gran Premio della stagione.

Se l'anno scorso erano soprattutto le novità dal punto di vista regolamentare e gli strascichi del turbolento finale del Mondiale precedente ad attirare in modo speciale l'attenzione, stavolta a Sepang l'attenzione si concentrerà sui piloti che hanno cambiato scuderia questo inverno. Ecco dunque che ci sarà grande attesa per vedere Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati dopo ben nove stagioni consecutive alla Yamaha, dove il posto al fianco di Valentino Rossi è stato presto da un altro spagnolo, il rampante Maverick Vinales, che a sua volta ha lasciato la Suzuki dove è approdato Andrea Iannone che ha dovuto lasciare il posto in Ducati appunto a Lorenzo, in un vero e proprio valzer.

Naturalmente questi nuovi sodalizi saranno al centro dell'attenzione, senza dimenticare chi non ha cambiato casacca, cioè Valentino Rossi e il campione del Mondo in carica, Marc Marquez, sempre in sella alla sua Honda spalleggiato dal solito Dani Pedrosa. Se gli altri devono trovare il più in fretta possibile il feeling con le loro nuove moto, il vantaggio di essere in un ambiente già perfettamente conosciuto potrebbe essere almeno inizialmente un notevole punto di forza per il Dottore e per Marquez, che naturalmente dovranno sfruttarlo lavorando al meglio per procedere nello sviluppo delle rispettive moto.

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario; questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 di Sky) da segnalare alle ore 19.00 di stasera la trasmissione Race Anatomy Test Sepang per analisi e commenti sulla giornata che però in Malesia sarà ormai abbondantemente terminata.

