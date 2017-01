TEST MOTOGP 2017 SEPANG / Tempi e classifica: Marquez, Bautista, Rossi. Diretta e info streaming video e tv seconda giornata (oggi 31 gennaio)

TEST MOTOGP 2017 SEPANG: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (2^ GIORNATA, MARTEDì 31 GENNAIO). MARQUEZ AL COMANDO - I test della MotoGp in Malesia proseguono nonostante i numerosi dissidi causati da un violento acquazzone che ieri sera si è abbattuto sul tracciato di Sepang. La pista, fino a poche ore fa, era letteralmente impraticabile, con vistose pozzanghere sull'asfalto a impedire l'ingresso in strada delle due ruote. I piloti hanno atteso nei box che la situazione migliorasse quando, finalmente, le prime moto sono scese in pista. La classifica provvisoria vede al comando Marquez, che ha ottenuto un tempo di 2'01”192. In seconda posizione troviamo Bautista, terzo Valentino Rossi; i primi tre sono separati soltanto da 318 millesimi. Questa la top ten provvisoria: 1 Marquez (2'01”.192), 2 Bautista (+0.168), 3 Rossi (+0.318), 4 Vinales (+0.449), 5 Iannone (+0.560), 6 Abraham (+0.602), 7 Zarco (+0.757), 8 Redding (+0.817), 9 Lorenzo (+0.833), 10 Pirro (+0.852).

TEST MOTOGP 2017 SEPANG: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (2^ GIORNATA, MARTEDì 31 GENNAIO) - I test MotoGp 2017 a Sepang, in Malesia, arrivano oggi alla seconda giornata: per la MotoGp è il primo appuntamento in pista nel nuovo anno, come da tradizione questa sessione di test sono un’occasione importante per avere una prima indicazione per i piloti e le scuderie circa le migliorie da apportare alle moto per il Gran Premio del Qatar, primo dei 18 appuntamenti del Motomondiale che avrà luogo a fine marzo. L'attesa è grande perché è finito un lungo digiuno cominciato a novembre a Valencia: la MotoGp ha finito il letargo con questi tre giorni di test (domani sarà l’ultimo) con i quali inizierà il 2017 agonistico per tutti i protagonisti della classe regina. Ricordiamo subito che in seguito ci saranno altri tre giorni di prove a Phillip Island (Australia) dal 15 al 17 febbraio e infine si girerà a Losail dal 10 al 12 marzo, quando ormai saremo vicinissimi al primo Gran Premio della stagione, che si svolgerà proprio su quella stessa pista.

Ad attirare in modo speciale l'attenzione saranno i piloti che hanno cambiato scuderia in questo inverno: Jorge Lorenzo in sella alla Ducati, Maverick Vinales sulla Yamaha e Andrea Iannone in Suzuki, il mercato è stato decisamente vivace e ha coinvolto tutti i top team ad eccezione della Honda, che ha confermato la coppia tutta spagnola con il campione del Mondo Marc Marquez e Dani Pedrosa. Naturalmente per questi nuovi sodalizi la priorità sarà trovare al più presto il giusto feeling, che ad esempio ieri è mancato a Jorge Lorenzo in una giornata nella quale con la Ducati invece hanno fatto benissimo sia Andrea Dovizioso sia il collaudatore di lusso Casey Stoner e pure il privato Alvaro Bautista. Non è un problema alla prima giornata di test, anzi la notizia principale è che la Ducati appare molto competitiva, ma è chiaro che in tal senso Valentino Rossi e Marc Marquez, i due grandi rivali di Lorenzo, potrebbero avere un vantaggio perché di certo non avranno problemi di ambientamento con le loro Yamaha e Honda.

Va detto che in casa Yamaha il nuovo Maverick Vinales ha fatto meglio di Valentino Rossi ieri: buona notizia per lo spagnolo, subito competitivo, non necessariamente un male per il Dottore, perché naturalmente in questa fase ognuno lavora in modo diverso e non è detto che per tutti l’obiettivo sia quello di far registrare grandi tempi. Di certo l’obiettivo comunque è girare il più possibile, in questo senso dunque tutti fanno il tifo per il bel tempo per evitare gli acquazzoni tropicali che spesso colpiscono Sepang e che potrebbero intralciare in modo pesante il piano di lavoro di tutte le scuderie.

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Sepang, che andranno in scena tra la notte e la mattina italiana, dal momento che bisognerà fare i conti con sette ore di fuso orario; per la precisione si potrà girare dalle ore 3.00 alle 11.00 italiane (dalle 10 alle 18 locali). L’assenza di una diretta tv significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 di Sky) da segnalare alle ore 19.00 di stasera la trasmissione Race Anatomy Test Sepang per analisi e commenti sulla giornata che però in Malesia sarà ormai abbondantemente terminata.

